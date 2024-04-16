- Gündem

İran'ın İsrail'e saldırısına "Tiyatro" dedi

ABONE OL Google News Sayfamız

Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısıyla ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Adeta iki ülke tarafından bir tiyatro oyunu sergilendi" ifadelerine yer verdi.

İran'ın İsrail'e saldırısına "Tiyatro" dedi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla verilen aranın ardından bugün parti grubunda konuşan MHP Genel Başkanı  Devlet Bahçeli,  İran'ın  İsrail'e yönelik saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"BİR TİYATRO OYUNU SERGİLENDİ"
Orta Doğu'da barış ve sukünetin hakim olması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Adeta iki ülke tarafından bir tiyatro oyunu sergilendi. Barış herkesin yararınadır. İsrail'in Gazze'deki soykırım suçunu tahammül etmek, sabır göstermek hiçbir vicdan sahibinin yapacağı bir şey değildir. Netanyahu, canidir. İstifa etmelidir, hesap vermelidir" şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;
"İnsanından kopan siyasetçinin kaderi suya nakışlar çizmek sonunda ise dibe çakılmaktır. Siyasetin ekseni akıl, enerjisi ahlak, edası da hürmet ve muhabbettir. Bizim siyasetten anladığımız elbet de bunlardır.

YEREL SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ
Hiç kuşkusunuz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet ne diyorsa, ne istiyorsa, nasıl karar veriyorsa saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır. Bizim demokrasiye bağlılığımız sözde değil özdedir. MHP, Türkiye ve Türk milletine varlığını adamıştır. Siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu her zaman gaye edinmiştir. Hem partimiz hem ülkemiz adına 2 mühim demokratik etap geçirmiş, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşma mücadelemiz kamçılanmıştır.

"GÖREVİMİZİN FARKINDAYIZ"
Biz görevimizin farkındayız. Yapacaklarımızın şuurundayız. Vizyonu yetmeyenlerin umutsuzluk çarkına kapılması bundan sonra da muhtemeldir. Türkiyemizi hak ettiği gelişmişlik statüsüne mutlaka çıkarmalıyız. Bizim milliyetçiliğimiz çağın birikimi olan gelişmeleri birlikte yaşatmayı, beraberce değerlendirmeyi esas almaktadır.

MADDE MADDE SEÇİM MESAJI
Son Türk milleti hükmünü vermiştir. Yerel yöneticiler seçilmiştir. MHP'nin 31 Mart seçimleri değerlendirmesi 3 madde halinde şunlardır.

1) 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden yaklaşık 10 ay sonra milletimiz sandık başına gitmiştir. Seçimsiz geçecek 4 yılın önü açılmıştır. Milletin demokratik kararına saygılıyız. Yerel ve genel seçimleri karıştırmak yanlıştır. Yerel seçimlerde özne ve öncelik adaylar olduğu halde genel seçimlerde partilerdir. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rota değiştiren,i hedeflerinden sapan bir Türkiye yoktur. Olması da mevzu konusu değiştir. 'Yerel iktidar olduk' diyenler hayal aleminde. Şımarıklığın alemi yoktur. Çünkü bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir.

2) Katılım oranları düşüktür. 31 Mart'ta yaklaşık 13 milyon 300 bin vatandaşın sandığa gitmediği anlaşılmaktadır. Milli irade sandığa yansımamıştır. CHP Genel Başkanı'nın yüzde 25'lik cam tavanı çatlatma masalını anlatmasının dayanağı da budur. Kaldı ki tavanı çatlak olanın temeli çürüktür.

3) 31 Mart seçimlerine tesir eden olgulardan biri de ekonomik sıkıntılar ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar. Parti olarak milletimizin mesajını aldık. MHP ve Cumhur İttifakı'nın çok güçlü bir şekilde millete hizmet yolculuğunu sürdüreceğinden herkesin emin olması başlıca arzumuzdur.

31 Mart'tan sonra müfteriler boş durmadı. Partimizin oy kaybettiğini söyleyenleri ulu orta atıp tutanlar oldu. Bunların MHP'yi tanımadıklarını gayet iyi biliyoruz. Yıkılmaz yolda kalmaz bu dava. Hiçbir iç ve dış düşman baş edemez Türklüğün ruhuyla.

31 Mart seçimlerini işlerine geldiği gibi okuyanlar zillettedir, kalpleri kas katı kesilmiştir. MHP seçimden başarıyla çıkmıştır. Türk milleti geleceğini Cumhur İttifakında görmüştür. Türkiye sandıktan kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır."

Kaynak: Sondakika

# türkiye, ifade, Bir, Son, ilgili, israil, İran, Devlet

16 Nis 2024 - 11:35 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İran'ın İsrail'e saldırısına "Tiyatro" dedi mask
İran'ın İsrail'e saldırısına "Tiyatro" dedi
İsrail'e kısıtlama sözde kaldı! Ünlü gazeteci şok edici belgeler açıkladı mask
İsrail'e kısıtlama sözde kaldı! Ünlü gazeteci şok edici belgeler açıkladı
Baykar'dan o paylaşımlar için beklenen açıklama geldi: Dolandırıcılara aldırış etmeyin! mask
Baykar'dan o paylaşımlar için beklenen açıklama geldi: Dolandırıcılara aldırış etmeyin!
Antalya'da vicdanları sızlatan olay: Küçük kızı hastaneden geri çevirdiler mask
Antalya'da vicdanları sızlatan olay: Küçük kızı hastaneden geri çevirdiler
Dünyaca ünlü isim ALTSO’da liderlik eğitimi verecek mask
Dünyaca ünlü isim ALTSO’da liderlik eğitimi verecek
Teleferik kazasıyla ilgili Alanyalı başkanın ilk ifadesi ortaya çıktı mask
Teleferik kazasıyla ilgili Alanyalı başkanın ilk ifadesi ortaya çıktı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber