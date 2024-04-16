Dar gelirliye 25.000 TL destek hesaplara yattı

Başvurular Kolaylıkla Yapılabilir!

Başvurular bugün itibarıyla başladı ve vatandaşlar, bu destekten kolayca yararlanabilecekler. Başvurular için sadece T.C. kimlik numarası ve cep telefonu numarası yeterli olacak. Gelir belgesi veya kefil gerektirmeyen bu kampanya, PTT’nin herkes için erişilebilir kredi çözümleri sunma politikasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Düşük Faiz Oranları ve Esnek Ödeme Seçenekleri!

Bu kampanya kapsamında verilecek krediler, düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile dikkat çekiyor. Faiz oranları ve ödeme seçenekleri ise PTT’nin resmi internet sitesinden kolayca kontrol edilebiliyor.

Emeklilere Özel Avantajlar!

PTT aracılığıyla emekli olan vatandaşlar da bu kampanyadan yararlanabilirler. Aylıklarını PTT üzerinden alan emekliler, 70 bin liraya kadar kredi kullanma şansına sahip olacaklar. Bu destek, emeklilerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve ekonomik olarak rahat etmelerini sağlayacak bir adım olarak öne çıkıyor.

Bu kampanya ile PTT, ihtiyaç sahiplerine önemli bir destek sağlayarak toplumsal refahın artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Başvuruların yoğun ilgi görmesi ve ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaşması bekleniyor. İhtiyaç sahipleri, PTT’nin bu fırsatından hemen yararlanmak için başvurularını yapabilirler.