Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 3 milyonu aştı

ANTALYA Havalimanı'nın 2024 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı. Buna göre; Antalya Havalimanı'nda mart ayında iç hat yolcu trafiği 478 bin 53, dış hat yolcu trafiği 834 bin 329 oldu. Böylece mart ayında toplam 1 milyon 312 bin 382 yolcuya hizmet verildi. Mart ayında Antalya Havalimanı'na iniş- kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 558, dış hatlarda 5 bin 914 olmak üzere toplamda 9 bin 472'ye ulaştı. Kargo, posta ve bagaj şeklindeki yük trafiği ise mart ayında toplamda 15 bin 725 ton oldu. Bu yılın ilk üç aylık döneminde; Antalya Havalimanı'ndaki yolcu trafiği 3 milyon 323 bin 782, uçak trafiği 24 bin 919, yük trafiği de 37 bin 427 ton olarak gerçekleşti. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.