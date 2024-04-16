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Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 3 milyonu aştı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre; Antalya Havalimanı'nda mart ayında 1 milyon 312 bin 382 yolcuya, yılın ilk 3 aylık döneminde 3 milyon 323 bin 782 yolcuya hizmet verildi

Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 3 milyonu aştı mask
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ANTALYA Havalimanı'nın 2024 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı. Buna göre; Antalya Havalimanı'nda mart ayında iç hat yolcu trafiği 478 bin 53, dış hat yolcu trafiği 834 bin 329 oldu. Böylece mart ayında toplam 1 milyon 312 bin 382 yolcuya hizmet verildi. Mart ayında Antalya Havalimanı'na iniş- kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 558, dış hatlarda 5 bin 914 olmak üzere toplamda 9 bin 472'ye ulaştı. Kargo, posta ve bagaj şeklindeki yük trafiği ise mart ayında toplamda 15 bin 725 ton oldu. Bu yılın ilk üç aylık döneminde; Antalya Havalimanı'ndaki yolcu trafiği 3 milyon 323 bin 782, uçak trafiği 24 bin 919, yük trafiği de 37 bin 427 ton olarak gerçekleşti. (DHA)

Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 3 milyonu aştı

Kaynak: DHA

# Antalya

16 Nis 2024 - 11:28 - Gündem

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