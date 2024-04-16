Borcu olanlara müjde: Meclisten karar çıktı

2023’ün sonunda yapılan değerlendirmeler, kredi ve kredi kartı borçlarının artış gösterdiğini ortaya koydu. Bu durumda vatandaşlar için getirilen sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi, önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sicil affı, borçlu vatandaşların borçlarını yapılandırma veya ödeme şartıyla kara listeden çıkarmayı hedefliyor, böylece tekrar kredi ve kredi kartı kullanımı sağlanıyor.
2024 sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi detayları, TBMM’deki onay sürecinin ardından netlik kazanacak. Borç kapatma kredisi için en az 50 bin TL tutarında destek sağlanacağı biliniyor. Bu düzenleme, binlerce vatandaşın borç yükünden kurtulmasını amaçlıyor ve ekonomik anlamda rahatlama sağlayacak. Resmi Gazete’de yayımlanacak olan kararın ardından başvuru koşulları ve detaylar da netleşecek.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.