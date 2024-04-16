Borcu olanlara müjde: Meclisten karar çıktı

2023’ün sonunda yapılan değerlendirmeler, kredi ve kredi kartı borçlarının artış gösterdiğini ortaya koydu. Bu durumda vatandaşlar için getirilen sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi, önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sicil affı, borçlu vatandaşların borçlarını yapılandırma veya ödeme şartıyla kara listeden çıkarmayı hedefliyor, böylece tekrar kredi ve kredi kartı kullanımı sağlanıyor.

2024 sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi detayları, TBMM’deki onay sürecinin ardından netlik kazanacak. Borç kapatma kredisi için en az 50 bin TL tutarında destek sağlanacağı biliniyor. Bu düzenleme, binlerce vatandaşın borç yükünden kurtulmasını amaçlıyor ve ekonomik anlamda rahatlama sağlayacak. Resmi Gazete’de yayımlanacak olan kararın ardından başvuru koşulları ve detaylar da netleşecek.