- Ekonomi

Borcu olanlara müjde: Meclisten karar çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) toplantısında sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi konuları ele alındı ve onaylandı! Bu karar, vatandaşların borçlarında büyük bir rahatlama sağlayacak nitelikte.

Borcu olanlara müjde: Meclisten karar çıktı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

2023’ün sonunda yapılan değerlendirmeler, kredi ve kredi kartı borçlarının artış gösterdiğini ortaya koydu. Bu durumda vatandaşlar için getirilen sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi, önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sicil affı, borçlu vatandaşların borçlarını yapılandırma veya ödeme şartıyla kara listeden çıkarmayı hedefliyor, böylece tekrar kredi ve kredi kartı kullanımı sağlanıyor.

2024 sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi detayları, TBMM’deki onay sürecinin ardından netlik kazanacak. Borç kapatma kredisi için en az 50 bin TL tutarında destek sağlanacağı biliniyor. Bu düzenleme, binlerce vatandaşın borç yükünden kurtulmasını amaçlıyor ve ekonomik anlamda rahatlama sağlayacak. Resmi Gazete’de yayımlanacak olan kararın ardından başvuru koşulları ve detaylar da netleşecek.

# Bir, Devlet, kapatma

16 Nis 2024 - 11:15 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Volkswagen'dan otomobil piyasasını alt üst edecek fiyat: 578.765 TL'ye sıfır araba hemen teslim mask
Volkswagen'dan otomobil piyasasını alt üst edecek fiyat: 578.765 TL'ye sıfır araba hemen teslim
Bir tutamı çeyrek altın fiyatına: Toplayan kazanıyor mask
Bir tutamı çeyrek altın fiyatına: Toplayan kazanıyor
Türkiye yaşlanıyor! TÜİK'ten çarpıcı veriler... mask
Türkiye yaşlanıyor! TÜİK'ten çarpıcı veriler...
Zamlı emekli maaşı 14.095 TL’ye yükselecek! SSK ve BAĞKUR emeklisine zam detayları çıktı mask
Zamlı emekli maaşı 14.095 TL’ye yükselecek! SSK ve BAĞKUR emeklisine zam detayları çıktı
Prim günü eksik olanlara müjde: SGK’ya giden toplu parayla dönecek! mask
Prim günü eksik olanlara müjde: SGK’ya giden toplu parayla dönecek!
Özgür Erdursun emeklilere müjdeyi verdi! İntibak yasası geliyor! mask
Özgür Erdursun emeklilere müjdeyi verdi! İntibak yasası geliyor!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber