Hadise çıldırdı: Frikik çekmeye çalışan kameramana demediğini bırakmadı

Özel hayatı, sahne şovları ve iddialı tarzıyla sık sık gündem olan Hadise son olarak Kıbrıs sahnesindeki cesur dansıyla adından söz ettirdi.
İlginç kalça dansı ve mayosuyla dikkat çeken Hadise, kendisini yakın kadrajdan çekip frikik yakalamaya çalışan kameramana sert çıktı. Hadise, sahneden şöyle seslendi;
'Herkes saygı duyarak karşıdan çekti, siz geldiniz aşağıdan çekiyorsunuz. Montajınızı göreceğiz. Genelde 'frikik verdi' diyorlar. Bu frikik değil bir mayo. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabi ki de susmayacağım! Bu benim sahnem.
2024'te artık 'Frikik verdi', 'Yok orası gözüktü', 'Yok selüliti gözüktü'! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!" dedi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.