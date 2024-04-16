Yapı Kredi Bankası’ndan 1000 TL iade alabilirsiniz! Son 4 gününüz kaldı

Kampanya, Yapı Kredi’nin resmi web sitesi üzerinden duyuruldu. Yapı Kredi’nin müşterilerine sunduğu bu özel fırsat, mobil bankacılık kullanıcıları için geçerli olacak. Yapı Kredi Mobil uygulamasını indiren ve kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilere, onay durumlarına bağlı olarak uçuşlarında 1000 TL iade yapılacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında “YKUCAK1000” kampanya kodunu kullanmaları gerekmektedir. Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirip, “Yapı Kredi Müşterisi Ol” adımını izleyenler kampanyadan faydalanabileceklerdir. Bu süreci tamamlamayan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaklardır.

Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra, kredi kartı onayı alan müşteriler Yapı Kredi Mobil üzerinden Dijital Kart Tanımlama adımını izleyerek dijital kart oluşturmalıdır. Ardından, 24 saat içerisinde Yapı Kredi Dijital Kart’ı ile uçak bileti satın almalıdırlar. Türk Hava Yolları/Anadolu Jet, Pegasus Havayolları ve SunExpress üzerinden yapılan uçak bileti alımlarında kampanya geçerlidir.

Kampanya kapsamında yapılacak 1000 TL indirim yüklemesi, 10 Mayıs 2024 tarihinde müşterinin kredi kartına yapılacaktır. Ancak, bilet iptali durumunda yüklenen artı bakiye geri alınacaktır.

Yapı Kredi’nin bu özel kampanyası, müşterilerine avantajlı bir seyahat deneyimi sunarken, aynı zamanda mobil bankacılığın sunduğu fırsatları da vurgulamaktadır. Bu kampanya ile Yapı Kredi, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak bankacılık deneyimini daha da özel hale getiriyor.