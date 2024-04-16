Başkanın minik hayranı

POLİS Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü kapsamında Alanya'da düzenlenen etkinliklere katılan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, minik bir hayranı olan Mustafa Yavuz Tezel'in ilgisi ile karşılaştı. Başkan Özçelik'in hem Ramazan Bayramı'nı kutlayan, hem de fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiren Mustafa Yavuz Tezel'in mutluluğuna diyecek yoktu. Hakan ŞİMŞEK