Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 CRM 736 plakalı otomobil, Meydan Mahallesi’nde kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsünün kaza yerini terk ettiğini belirledi.
Otomobil, çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılırken polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.