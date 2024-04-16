Servis midibüsünün çarptığı scooter sürücüsü ağır yaralandı

TANDOĞAN Meydanı'nda scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa seyir halindeki servis midibüsü çarptı. Ağır yaralanan scooter sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Tandoğan Meydanı'nda meydana geldi. Scooter üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye, servis minibüsü çarptı. Kavşakta meydana gelen kazada devrilen scoteerdan düşerek metrelerce sürüklenen vatandaş ağır yaralanırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın kamerası tarafından kaydedilirken, polis inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.