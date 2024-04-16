Servis midibüsünün çarptığı scooter sürücüsü ağır yaralandı

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TANDOĞAN Meydanı'nda scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa seyir halindeki servis midibüsü çarptı. Ağır yaralanan scooter sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tandoğan Meydanı'nda meydana geldi. Scooter üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye, servis minibüsü çarptı. Kavşakta meydana gelen kazada devrilen scoteerdan düşerek metrelerce sürüklenen vatandaş ağır yaralanırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın kamerası tarafından kaydedilirken, polis inceleme başlattı.