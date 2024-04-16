Rus ressam Kirillova: Hitit kültürü, bana ilham veriyor

ANKARA’da Dünya Hitit Günleri nedeniyle gerçekleştirilen sergide yer alan Rus ressam Tatiana Kirillova, “Hitit kültürü, bana ilham veriyor. Eski Hititlerin dünyaya, doğaya ve hayata bakış açısı çok değişik” dedi.

Ankara’da Vakıf 19 ve Türk Japon Vakfı tarafından Dünya Hitit Günleri ve Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü kutlaması gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında ziyarete açılan ‘Anadolu’da Hitit Renkleri’ Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi 15-17 Nisan tarihleri arasında sanatseverler ile buluşacak. Hitit kültürünün yansıtıldığı resimlerden oluşan sergi, Türk Japon Vakfı’nda ziyaret edilebilecek. Japonya, Gürcistan ve Türkiye’den toplamda 64 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide Rus ressam Tatiana Kirillova da yer aldı. Hitit kültürünün kendisine ilham verdiğini vurgulayan Kirillova, “Hitit kültürü, bana ilham veriyor. Eski Hititlerin dünyaya, doğaya ve hayata bakış açısı çok değişik. Frigya kökenli kültürlerin ana tanrıçası Kibele, sonraki dönemlerde farklı ülkelerde farklı isimlerle yansıtılmış. Fakat bu kültür ilk önce bu topraklarda başladı. Bu yüzden bu toprakların çok özel enerjisi var. Hitit kültürünün çok evrensel bir anlamı var. Japonya’dan Afrika’ya kadar farklı kültürlerde bu tanrıçanın farklı versiyonları bulunuyor. Japonya’da İnari olarak isimlendiriliyor, bereket ve doğurganlık tanrıçası. Yunanistan’da Rea var. Şimdilerde İspanya’da bile Kibele Meydanı var. O kadar önemli bir imaj ki; binlerce senedir hala zihinlerde kalıyor. Çünkü berekete odaklanmak çok önemli. Özellikle günümüzde dünyamız kriz geçiriyor ve doğamız insanlardan yoruldu” dedi.

‘ORTAK BİR İMAJ OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIM’

Sergi için özel olarak resmettiği eseri hakkında konuşan Kirillova, “Eski kültürlerde bizim için çok önemli mesajlar var. Bence daha dikkatli bakmalıyız. Buradaki resimde ortak bir imaj oluşturmaya çalıştım. Hem Anadolu’nun Güneş tanrıçası Arinna hem de Japonya’dan İnari’yi yansıtmaya çalıştım. Bu sergiye pek çok ünlü ressam katıldı, çok değerli eserler var. Çok enteresan yorumlar var. Ben burada olmaktan çok onurluyum” ifadelerini kullandı.

‘HİTİTLERİ SADECE ÇORUMUN DEĞİL, TÜRK HALKININ TANITMASI GEREKİYOR’

Dünya Hitit Günü hakkında konuşan Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan ise bu gün adına sanatseverler ile buluşturulan serginin yoğun ilgi gördüğünden bahsetti. Hitit kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Bilan şöyle konuştu:

“Dünya Hitit Günü bizim vakfımız tarafından ilan edilmiş bir gün, Hitit Uygarlığıyla ilgili farkındalığı artırmak için bu günü ilan ettik ve bugün içerisinde farklı sanatsal etkinlikler yapmayı düşündük. Hititlerin sosyal yaşamları, müzikleri, duvarlara yaptıkları resimlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sanatçılarımızın desteğiyle onların kıyafetlerinden ve sosyal yaşantılarından kesitler alıyoruz. Bazıları resim yapıyor bazıları gördüğünüz gibi plastik sanatlar yapıyor. Bu sergi 64 tane sanatçımızın Hitit konulu resimlerinden oluştu. Serginin önemli bir yanı da Japonya Türk diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılı olması sebebi ile gerçekleştiriliyor olması. Burada en önemli vurgu şu; Hititleri sadece Çorum’un değil, Türk halkının tanıtması gerekiyor. Bu sergide de 8 farklı ülkelerden sanatçılarımız yer aldı. Çok severek geldiler hepsine çok teşekkür ediyorum.”