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Türkiye'de flaş sosyal medya kararı: Kapatılacak!

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Meta, Rekabet Kurulu kararına atıfta bulunarak Threads uygulamasını 29 Nisan'dan itibaren geçici olarak kapatacağını duyurdu.

Türkiye'de flaş sosyal medya kararı: Kapatılacak! mask
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Meta, Türkiye'de Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararı uyarınca Threads uygulamasının geçici olarak kapatılacağını açıkladı.

Ancak, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın bu karardan etkilenmeyeceği belirtildi.

Türkiye’de Threads’i kullanan kişiler için oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için gerekli adımların atıldığı belirtilerek "Türk Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak durduracağız.

Türkiye’de topluluklarıyla Threads’de etkileşim kuranlar için bu kararın son derece üzücü olacağının farkındayız. Oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz" ifadesine yer verildi.

ALINAN KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Karara itiraz edeceklerini belirten Meta açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye’de Threads’i kullanan herkes, 29 Nisan’dan önce Threads uygulamasında bu karar hakkında bilgilendirilecek.

Türkiye’de Threads’i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek. Threads tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak.

Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek. Bunu Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı nedeniyle yapıyoruz.

Rekabet Kurumu, yakınlarda Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan bir geçici tedbir kararı yayınladı. Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı, bize Türkiye’de Threads’i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads’i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz."

Türkiye'de flaş sosyal medya kararı: Kapatılacak!

Kaynak: Kamu Son Haber

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16 Nis 2024 - 04:01 - Teknoloji

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