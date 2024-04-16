16 Nis 2024 - 03:55- Ekonomi G:

Cumhurbaşkanı'ndan SGK'ya acil talimat

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SGK'ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) talimat verdi. Emeklilere ek ödemelerin o tarihte yatırılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı'ndan SGK'ya acil talimat mask
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Emeklilere yönelik desteklerde 2024 yılında önemli bir artış gözlemleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emekli Yılı'nı ilan etmesiyle birlikte, emeklilere yönelik çeşitli ek ödemeler ve destekler hızla artıyor.

Hem belediyelerden, hem bakanlıklardan, hem de bankalardan gelen destekler her geçen gün çoğalıyor. Meclis'te, emeklilere yönelik destek paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor ve bu paket kapsamında bankalardan emeklilere yönelik ayrıcalıklar sunulması için çaba harcanıyor.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da doğrudan talimatı bulunuyor.

EMEKLİLERE ÖDEME TALİMATI

6 milyonu aşkın emekli için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncelikle kamu bankalarına talimat verdi. SGK’dan emeklilik başvurusunu yapmış olan vatandaşlar maaşlarını almaya başladıktan sonra bu ek ödemeden yararlanabilecek. Kamu bankalarından emeklilere ek ödeme minimum 5 bin TL tutarında gerçekleşiyor.

Maaşa bağlı yatan emekli promosyon ödemeleri özel bankalarda da her gün güncelleniyor. Tüm bankaların emekli promosyon ödemelerini araştıran emekliler için Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatını verdi.

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYONLARI

Fibabanka emekli maaşına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon yatırıyor.

İş Bankası emekli müşterilerine 6 bin 250 TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapıyor.

Garanti BBVA ise emeklilere 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında ödeme yapıyor.

Denizbank emekli promosyon ödemesi 5 bin TL ile 12 bin TL arasında gerçekleştiriliyor.

ING Bank emekli promosyon ödemesi ise 6 bin 250 TL ile 18 bin TL aralığında yatırılıyor.

Cumhurbaşkanı'ndan SGK'ya acil talimat

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Gelen, devam

16 Nis 2024 - 03:55 - Ekonomi

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