Baykar'dan o paylaşımlar için beklenen açıklama geldi: Dolandırıcılara aldırış etmeyin!

Yapılan açıklamada tür dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçlerin başlatıldığı ve bu tür faaliyetlerin sorumlularına karşı gerekli yasal işlemler titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Baykar'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Değerli vatandaşlarımız, son günlerde internet siteleri ve sosyal medya platformlarında Baykar’a yatırım yaparak gelir elde edebileceğinize dair sahte ilanlar ve haber benzeri içerikler görülmekte. Dolandırıcılığın amaçlandığı bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır. Tanınmış gazetecilerin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ile röportaj yapmış gibi gösterildiği ve yatırım çağrısı yapıldığı bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifinde bulunmamaktadır. Karşılaştığımız bu tür dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçler başlatıldı ve bu faaliyetlerin sorumlularına karşı gerekli yasal işlemler titizlikle yürütülmekte. Şüpheli durumları lütfen resmi kanallarımız aracılığıyla bize bildiriniz. Baykar olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara ilgi göstermemesini önemle rica ederiz” denildi.

Kaynak: Kamu Son Haber