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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün akşam Galatasaray'ı konuk eden Corendon Alanyaspor, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Turuncu yeşilli ekipte teknik direktör Fatih Tekke 17. dakikada, Leroy Fer ise 64. dakikada kırmızı kart gördü

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Lidere direnemedik 0-4
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CORENDON Alanyaspor'un Trendyol Süper Lig'de devam eden 7 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray karşısında son buldu. Ligin 32. hafta maçında dün akşam lider Galatasaray'ı Alanya'da ağırlayan turuncu yeşilli ekip, sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Maça iyi başlayan temsilcimiz Alanyaspor ilk yarıda rakibine pozisyon vermezken, bulduğu fırsatları da gole çeviremeyince soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İlk yarıda sergilediği futbolu ikinci yarıda gösteremeyen turuncu yeşilli ekip, 56'da Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 geriye düştü. Galatasaray, sonradan oyuna giren Ziyech'in golüyle 61'de skoru 2-0'a taşıdı. 72'de tekrar sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golüne imza attı. Maçta son sözü Icardi söyledi. 83'de arka direkte kendini unutturan Icardi, Kaan Ayhan'ın pasında topu boş filelere göndererek skoru 4-0'a getirdi ve maçın da skorunu tayin etti. Ligde 7 maç sonra kaybeden Alanyaspor 42 puanda kalırken, Galatasaray ise 87 puana yükseldi. Cemali AYDINOĞLU

Lidere direnemedik 0-4
Lidere direnemedik 0-4

Kaynak: Spor SERVİSİ

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16 Nis 2024 - 03:48 - Spor

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