Turizm sektöründe savaş endişesi var

KONUYLA ilgili Yeni Alanya'ya özel açıklamalar yapan sektör temsilcileri, turizm sektörünün çok kırılgan olduğunu ifade ederken, "Türkiye yakınlarında bir savaş çıkarsa sezon başlamadan biter" dediler. İşte sektör temsilcilerinin yaptığı açıklamalar:



'TEMENNİMİZ GERİLİMİN UZAMADAN BİTMESİ'



Ülkeler arası gerginlik uzarsa, sezonda Alanya'ya olumsuz yansımaları olabileceğini belirten Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, "Maalesef Orta Doğu'daki son gelişmeler, İsrail ve İran arasındaki gerginlik bütün ülkeyi olduğu gibi biz turizmcileri de endişelendirmiştir. Ancak her ne kadar emin olamasak da bu krizin çok uzamayacağı ve böylece noktalanacağını öngörüyoruz. Temennimiz de bu gerilimin uzamadan son bulmasıdır. Aksi halde, Türk turizminin ve Alanya'mızın zarar görmesi imkan dahilindedir. Bir an önce son bulmasını umuyoruz. Şu anki konjonktür dahilinde, 2024 sezonuna olumsuz bir yansıması olmayacaktır. Ancak süreç uzarsa olumsuz yansımaları olacaktır."

'60 MİLYON TURİSTİN ÜZERİNE ÇIKMAK İSTİYORUZ'



TGA'nın krizlere karşı manevra kabiliyetinin yüksek olduğunu dile getiren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkan Yardımcısı Şükrü Cimrin, "Temennimiz, İran ve İsrail arasındaki gerginliğin sona ermesi. İki ülke arasında karşılıklı füze atışları ya da farklı fiziki saldırılar devam edecek olursa, bu durum tatilcilerimizin bir kısmının kararını olumsuz etkileyebilir. Bunda en büyük etken İran ile sınır komşusu olmamız. Olayların seyrine bakarak bir analiz yapacak olursak, İran’ın çatışma yanlısı olmadığını söyleyebiliriz ancak İsrail’e de bir cevap vermesi gerekiyordu.

Şu anda, 2024 yazı için Türkiye’ye olan tatil talebi olumlu bir şekilde devam ediyor. 2024 yılında 60 milyon turistin üzerine çıkarak yeni bir rekora imza atmak istiyoruz.



'KRİZLERE KARŞI MANEVRA KABİLİYETİMİZ ÜST DÜZEYDE'



Bulunduğumuz coğrafyada ne kadar karışıklık yaşanırsa yaşansın, TGA her türlü kriz karşısında proaktif davranarak tanıtım ve pazarlama stratejilerini hızla güncelleme ve değiştirme yeteneklerine sahip profesyonel bir yapı. Bunun en iyi örneğini geçen yıl yaşadık. Yaşadığımız deprem felaketi sonrası nisan ve mayıs aylarında yaşadığımız boşluğa rağmen, alınan önlemlerle ve yapılan çalışmalarla 56 milyonluk rekor sayıya ulaştık ve kişi başı gelirlerimizi de artırdık. Türk turizminin, Turizm Bakanlığı'mız ve TGA’nın sektörle iç içe yapılanması ve profesyonel kadrosu sayesinde, krizlere karşı manevra kabiliyeti en üst düzeydedir. Bu da turizmimiz için bir sigorta vazifesi görmektedir."

'TURİZM HER OLUMSUZLUKTAN ETKİLENİR'



Gerginlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise "İran, İsrail'e misilleme saldırısı olarak onlarca intihar dronu ve füze fırlattı, Tahran'ın 'Gerçek Söz' olarak adlandırdığı saldırılar tarihe bir ilk olarak geçti. İsrail medyası ise Tel Aviv'in İran'a yönelik nasıl bir cevap vereceğinin sinyalini veren bir analiz yayınladı. Söz konusu analizde, F-35'ler ve nükleer üsler bir kez daha gündeme geldi. İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından İsrail savaş kabinesi bir araya geldi. İsrail basının toplantıya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, savaş kabinesi toplantısının İran’a verilecek karşılık konusunda karara varamadan sona erdiği aktarıldı. Savaş kabinesinin İran’a karşılık verilmesi konusunda kararlı olduğu ifade edilen haberlerde, zamanlama ve kapsam konusunda henüz bir karara varamadığı belirtildi. Haberde ayrıca, İsrail ordusunun İran’a verilecek karşılık konusunda ek seçenekler üretmesi için görevlendirildiği ifade edildi.



'UMARIM BÜYÜMEDEN KÜLLENİR'



Savaş tüm Ortadoğu'ya yayılıyor. Ülkeler hava sahalarını kapattığı için tatilden dönemeyen vatandaşlarımız da oldu. Ülkemizin savaşa dahil olacağını düşünmüyorum. Ortadoğu ile coğrafi uzaklığımız göz önüne alındığında savaştan ne kadar uzak olduğumuz anlaşılır kanaatindeyim. Umuyorum ki öyle olur, turizmin her olumsuzluktan etkilendiğini düşünürsek, yakınlarımızdaki bir çatışma olasılığı bile sezonu başlamadan bitirir. Dilerim savaş büyümeden küllenir, her şey bir an önce normalleşir." (Gülser YİĞİT)

