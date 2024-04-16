- Eğitim

Stuttgart Üniversitesi ile görüşmeler başladı

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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Almanya’nın Stuttgart Üniversitesi arasında bilimsel, teknolojik ve Erasmus programları alanlarında iş birliklerinin yapılması yönünde Prof. Dr. Alexander Brem ile geleceğe yönelik planlamalar yapıldı.

Stuttgart Üniversitesi ile görüşmeler başladı mask
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ALKÜ, dünyanın önde gelen üniversiteleriyle bilimsel ve teknolojik alanlarda iş birliklerine devam ediyor. Bilim dünyası alanındaki gelişmeleri anlık takip eden ALKÜ’de, bu kapsamda Almanya’nın en iyi üniversitelerinden Stuttgart Üniversitesi ile iş birliği için ilk adım atıldı. Stuttgart Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi arasında iş birliği konuları görüşüldü. Stuttgart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alexander Brem, ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, Prof. Dr. Alexander Brem'e ALKÜ hakkında bilgiler verdiler. Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Burak Saltuk ve Doç. Dr. Sefa Yıldırım, Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülin İdil S. Bolatan ve Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsiye Bıçak da toplantıda hazır bulundu. Görüşmede, Stuttgart Üniversitesi ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında yapılacak olan ikili iş birlikleri ele alındı. Toplantıda, öğrenci ve akademisyen değişim programları, akademik ve araştırma iş birliği ile Almanya ile yapılabilecek endüstriyel anlaşmalar ve staj olanakları görüşüldü.


DEKAN PROF. DR. CENGİZ: YENİ ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIZ


Prof. Dr. Alexander Brem ile yapılan görüşme sonrası bilgilendirme yapan Dekan Prof. Dr. Erhan Cengiz, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini dile getirdi. Prof. Dr. Brem’in de ALKÜ ile yapılacak iş birlikleri için çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Cengiz, “Fakültemizde bilimsel ve teknolojik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Diğer üniversitelerle birlikte yapılan çalışmalara hız kazandırdık. Stuttgart Üniversitesi ile yapılacak çalışmalarımızın ilk görüşmelerini yaparak geleceğe yönelik planlamalar yaptık. Yeni dönemde yeni çalışmalara imza atarak ülkemiz içi en verimli şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Prof. Dr. Alexander Brem, üniversitemizin çalışmalarını inceleyerek, bizlerle ortak çalışma yolunu açtı. Kendisine yoğun çabaları ve değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum. Üniversitemizin gelişmesi için bizlere desteklerini her daim sağlayan başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve ALKÜ yönetimine teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın tüm ülkemiz ve bilim dünyası için hayırlı olmasını dilerim.” dedi.


PROF. DR. ALEXANDER BREM KİMDİR?


Prof. Dr. Alexander Brem, Mercedes Benz Fonu tarafından finanse edilen teknoloji ve dijitalleşme alanı profesörü olarak Almanya'da Stuttgart Üniversitesinde görev yapıyor. Prof. Dr. Brem, 2021 yılında, Baden-Württemberg Üniversiteleri GmbH'nin Teknoloji Lisans Bürosu (TLB) Denetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Kendi alanındaki araştırmacılar içinde dünya genelinde yüzde 1 içinde yer alan Prof. Dr. Brem, IEEE Teknoloji ve Mühendislik Yönetimi Dergisi Baş Editörlüğü görevini yürütüyor. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ

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16 Nis 2024 - 01:55 - Eğitim

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