Bayramda hastane 11 bin 467 hastaya hizmet verdi

BAYRAM tatili süresince hastanede verilen sağlık hizmetlerini değerlendiren Başhekim Doç. Dr. Güler, "9 günlük bayram tatili boyunca bin 411 sağlık personelimizle birlikte acil servis, yoğun bakım, doğumhane, ameliyathane, anjiyo ünitesi ve tüm yataklı servislerimizde kesintisiz sağlık hizmeti sunduk. 9 gün içerisinde acil servisimizde 11 bin 467 hastaya sağlık hizmeti sunarken 355 hastamızın ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 23 hastanın anjiyosu yapıldı. 33 bebeğimizin hastanemizde büyük bir heyecanla doğumuna tanıklık ettik, ailelerinin mutluluklarına ortak olduk. 598 hastamızın yataklı servisimizde takibi yapılarak tedavilerine devam edildi. Hastane yönetimimizle birlikte bayram tatili boyunca çalışan sağlık personellerimizle iletişim halinde olarak hasta sayısı ve verilere istinaden ihtiyaca uygun takviyeler yaptık. Bu doğrultuda, 9 günlük tatil boyunca sağlık tesisimizde ekip anlayışı içerisinde yoğun bir çalışma temposuyla sağlık hizmeti sunan meslektaşlarım ve sağlık çalışanlarıma şahsım ve vatandaşlar adına teşekkür ediyorum. Tedavisi devam eden hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum” dedi. ( Alanya EA Hastanesi/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya EA Hastanesi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.