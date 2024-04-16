- Sağlık

Bayramda hastane 11 bin 467 hastaya hizmet verdi

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Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, Ramazan Bayramı tatili süresince Acil Servis'te 11 bin 467 hastaya sağlık hizmeti sunduklarını açıkladı

Bayramda hastane 11 bin 467 hastaya hizmet verdi mask
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BAYRAM tatili süresince hastanede verilen sağlık hizmetlerini değerlendiren Başhekim Doç. Dr. Güler, "9 günlük bayram tatili boyunca bin 411 sağlık personelimizle birlikte acil servis, yoğun bakım, doğumhane, ameliyathane, anjiyo ünitesi ve tüm yataklı servislerimizde kesintisiz sağlık hizmeti sunduk. 9 gün içerisinde acil servisimizde 11 bin 467 hastaya sağlık hizmeti sunarken 355 hastamızın ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 23 hastanın anjiyosu yapıldı. 33 bebeğimizin hastanemizde büyük bir heyecanla doğumuna tanıklık ettik, ailelerinin mutluluklarına ortak olduk. 598 hastamızın yataklı servisimizde takibi yapılarak tedavilerine devam edildi. Hastane yönetimimizle birlikte bayram tatili boyunca çalışan sağlık personellerimizle iletişim halinde olarak hasta sayısı ve verilere istinaden ihtiyaca uygun takviyeler yaptık. Bu doğrultuda, 9 günlük tatil boyunca sağlık tesisimizde ekip anlayışı içerisinde yoğun bir çalışma temposuyla sağlık hizmeti sunan meslektaşlarım ve sağlık çalışanlarıma şahsım ve vatandaşlar adına teşekkür ediyorum. Tedavisi devam eden hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum” dedi. ( Alanya EA Hastanesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya EA Hastanesi

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16 Nis 2024 - 01:43 - Sağlık

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