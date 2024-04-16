Büyükelçiden turist tahmini ve uyarılar

Erkhov, başta trafik kazaları olmak üzere turistlerin mağdur olduğu olayların Türkiye’nin imajını olumsuz etkilediğini söyledi. Erkhov, “Mir” banka kartlarının kullanılamayacak olmasının da konforu azalttığını kaydetti.



Erkhov, Rus turistlerin Türkiye’ye olan ilgisinin güçlü olduğunu belirterek, “2024 yılı sonuna kadar Türkiye’ye gelen Rus turist sayısının 6,4 milyonu aşmasını bekliyoruz” dedi. Geçen yıl Türkiye’ye 6 milyon 313 bin turist yollayan Rusya, Türkiye turizminde birinci sıradaki yerini koruyor. Erkhov, istatistiklerin, Rusların bir tatil destinasyonu olarak Türkiye’ye olan ilgisinin güçlü olduğunu gösterdiğini de belirtti. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel