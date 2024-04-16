Almanya'da Türkiye tatili talebi arttı

ALMANYA turizm pazarında Türkiye'ye dönük talebin hızla arttığı, bu nedenle Sun Express, Corendon, Condor ve Mavi Gök Havayolları'nın önümüzdeki birkaç yıl için hem rotalarını hem de filolarını genişlettiği ifade ediliyor.



TÜRKİYE ERKEN REZERVASYON DÖNEMİNDE İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ



Alman iş ve turizm dergisi FVW'de yer alan habere göre geçtiğimiz yıl 6,2 milyon Alman turist ağırlayan Türkiye, bu yaz tatiline dönük erken rezervasyon döneminde de iyi bir performans gösterdi. Bu nedenle tur operatörleri otel kontenjanlarını, hava yolu şirketleri ise tekliflerini genişletiyor.



SUNEXPRESS TÜRKİYE KAPASİTESİNİ 2019’UN 2,4 MİLYON ÜZERİNE TAŞIDI



Almanya tatil pazarının lideri SunExpress, 2023'te 12,6 milyon olan toplam yolcu sayısını bu yıl 14,8 milyona çıkarmayı hedefliyor. Şirket, Türkiye'ye getirdiği yolcu sayısını ise korona öncesinin 2,4 milyon üzerine çıkarmak istiyor. SunExpress CEO'su CEO Max Kownatzki, rezervasyon rakamlarının şu anda geçen yılın yüzde 23 üzerinde olduğunu ifade ediyor. Şirketin Almanya'daki 16 havalimanından Türkiye'deki 20 havalimanına yolcu taşıdığını kaydeden Kownatzki "Almanya'dan Türkiye'ye toplamda haftada 634 uçuş yapıyoruz. Antalya'ya haftada Düsseldorf'tan günde 6, Köln'den günde 5, Berlin'den günde 4 uçuş yapacağız. Bu yaz sezonunda Almanya'dan Türkiye'ye 8 yeni hat açıyoruz. Gelecek yıl filomuzu ikiye katlayacağız. 2035 yılında filomuzdaki uçak sayısı 165'e çıkacak" dedi.



EUROWİNGS 25 NOKTADAN TÜRKİYE’YE UÇACAK



Öte taraftan SunExpress'in rakipleri de hızlanıyor. Bunlardan Eurowings 25 noktadan Türkiye'ye uçuşlar yapacak. Eurowings de SunExpress gibi sadece Ege ve Akdeniz'e değil; Samsun, Kayseri ve Adana gibi illere de uçuşlar yapacak.



CONDOR ALMANYA’NIN 4 ŞEHRİNDEN ANTALYA’YA TURİST GETİRECEK



Bir diğer Alman tatil hava yolu Condor da 3 yıllık aranın ardından 2023'te Antalya uçuşlarına yeniden başlamıştı. Şirket, bu yaz sezonunda Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig/Halle ve Münih'ten her gün Antalya'ya uçuşlar yapacak.



MAVİ GÖK BÜYÜYOR, CORENDON KAPASİTESİNİ KONSOLİDE EDİYOR



Almanya tatil hava yolu pazarının yeni oyuncularından biri Mavi Gök Hava Yolları (MGA). Anex, Öger Tours, Bucher ve Neckermann'ı bünyesinde barındıran ANEX Turizm Grubu'nun bir iştiraki olan MGA'nın Ticari Şefi Selay Özçelik, "Bu yıl Almanya ve Avusturya'dan Antalya kapasitemizi yüzde 50 artırdık. Almanya'nın 10 havalimanını Antalya'ya bağlıyoruz. Düsseldorf, Hannover ve Nürnberg'den günlük uçuşlar olmak üzere, Antalya'ya yüksek sezonda haftada 45 uçuş yapacağız" diyor. 2019-2023 arasında güçlü bir büyümeye imza atan sektörün bir diğer önde gelen oyuncusu Corendon Airlines, 2024'ü konsolidasyon yılı ilan etti. 20 yıl önce kurulan şirket, 2023 yılında yüzde 40 artışla 1,4 milyon yolcu uçurdu. Filosunda 32 adet Boeing 737-800 bulunan Corendon, yüksek talebe yanıt verebilmek amacıyla bir uçak daha kiraladı. Şirket, gelecek yıldan itibaren yeniden sürdürülebilir büyüme sürecine girmeyi planlıyor.



Türkiye'nin ulusal hava yolu Türk Hava Yolları'nın yanı sıra Pegasus, Tailwind ve Freebird gibi turist taşımacılığı yapan yerli hava yolu şirketleri de tekliflerini genişletiyor. Broker Involatus tarafından temsil edilen Air Anka da pazara yeni girenlerden. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel