'HD sisteminde kuralları belirleme zamanı geldi'

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, her şey dahil ve sürdürülebilirlik hakkında açıklamalarda bulundu.



Turizmde sürdürülebilirlik için ‘her şey dahil’ uygulamasında enerji verimliliği ve atık yönetimi konularında yeni stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Saatçioğlu “ Türkiye olarak bu sistemi sürekli geliştiren otellere sahibiz. Fakat otel işletmecileri olarak her şey dahil sistemini yurt içinde ve yurt dışında pazarlarken, bu konseptteki içerik ve kurallar ile sürdürülebilirlik konusunu göz önünde bulundurarak, ortak bir strateji belirleme ve düzenleme vakti gelmiştir” dedi.



‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE TERS DÜŞÜYOR’



Bir çok farklı ülkeden her şey dahil otellere tatile gelen misafirlerin, yeme içme alışkanlıklarının farklılık gösterdiğine dikkat çeken Saatçioğlu, sürdürülebilirlik ile her şey dahil sisteminin ters düştüğünü ifade etti. Saatçioğlu “Otellerde, misafirlerin tükettiği her türlü yiyecek ve içecek maliyeti işletmeler için öngörülen maliyet. Çünkü misafir girişte işletmeye tüketeceği yiyecek ve içeceğin ücretini peşin olarak ödüyor. Turizmde, özellikle her şey dahilde, misafirlerin masada bıraktıkları çöpe atılan yiyecek ve içecekler sürdürülebilirlikle ters düşmektedir. Otelciler olarak, her şey dahil konseptinin kurallarını gözden geçirip yeniden belirlemezsek, ilerleyen yıllarda bilinçli toplumlarda ve Avrupa ülkelerinde, en iyi yaptığımız her şey dahil konseptinde yerimizi koruyamayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.



‘7,7 MİLYON TON İŞLENMİŞ GIDA ÇÖPE GİDİYOR’



Turizmde her şey dahil uygulamasında Türkiye’nin yerini koruyabilmesi ve katma değerini arttırabilmesi için, bu kuralların yeniden belirlemesi gerektiğini vurgulayan Hakan Saatçioğlu, şöyle devam etti: “Her şey dahil uygulamasında yeni stratejilerin belirlenmesi kaliteden ödün vermek veya ürün çeşitliliğini azaltmak değildir. Amaç israfa yönelik farkındalık oluşturmaktır. BM raporuna göre 2021 raporuna göre Türkiye'de her yıl kişi başı 93 kilogram işlenmiş yiyecek çöpe atılıyor. Bu da yıllık 7,7 milyon ton işlenmiş gıdanın çöpe atılması anlamına geliyor. Maalesef Türkiye dünyada en çok yemek israfı olan ülkeler arasında yer alıyor. Özel hayatımızda ve iş hayatımızda bu konuda kendimizi ve çalışanlarımızı daha yoğun şekilde bilinçlendirmemiz gerekiyor.”



‘YEMEKHANELERDE HER AY 50 BİN LİRALIK İŞLENMİŞ GIDA ÇÖPE ATILIYOR’



Hedeflerinden birinin de personel yemekhanelerinde, sıfır atığa yakın tüketim sağlamak olabileceğini anlatan Saatçioğlu, şu noktaların altınız çizdi: “Yaptığımız araştırmalara göre, personel yemekhanelerinde kişi başı ortalama 60 ile 70 gram işlenmiş gıda çöpe atılmaktadır. Bu, 400 personeli olan bir otelde, ayda 800 kilogram işlenmiş gıdaya tekabül ediyor. Maddi boyutuna baktığımızda ise ayda yaklaşık 50 bin TL çöpe atıyoruz. Otel işletmecilerinin, net ve açık bir şekilde, Her şey dahil sisteminde kuralların belirlemesi ve gerekirse yasal düzenlemelerin getirilmesi zamanı gelmiştir. Pazarlama stratejilerimizi de gözden geçirmeliyiz." (Kaynak: Turizm Days)

