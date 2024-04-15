15 Nis 2024 - 23:47- Gündem G:

Yol verme tartışmasında 4 Afgan bıçakladı: 2 yaralı

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Aksaray'da trafikte yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. 4 Afganistan uyruklu kişi 2 kişiyi bıçaklayarak yaraladı.

Yol verme tartışmasında 4 Afgan bıçakladı: 2 yaralı mask
Yol verme tartışmasında 4 Afgan bıçakladı: 2 yaralı
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Aksaray'da, trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışmada Afganistan uyruklu 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Onur Öney (24) ve arkadaşı Can Yalgın (28) yaralandı. Polis ekipleri kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre Onur Öney ile Can Yalgın otomobille seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu 4 kişi ile yol verme yüzündün tartışmaya başladı. Öney ile Yalgın, 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Onur Öney sağ omuz, sırtından ve sağ bacağından, arkadaşı Can Yalgın ise kalçası ile sağ bacağından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İki arkadaş kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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15 Nis 2024 - 23:47 DHA Aksaray- Gündem

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