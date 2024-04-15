Antalya'da otluk alanda yangın çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yaklaşık 150 arı kovanına zarar verdi.
Beldibi Mahallesi Çomaklılar mevkisindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan yangın yakındaki arı kovanlarına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 150 arı kovanı zarar gördü.
Öte yandan ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.