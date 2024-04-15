İran alarma geçti! İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam

İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısına İran'dan geçtiğimiz cumartesi günü yanıt geldi. İran, insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırı düzenledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran saldırısında hedef alınan Nevatim Hava Üssü’nde saldırıya ilişkin “İsrail topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceğiz" demişti.

İsrail devlet televizyonu KAN yaptığı yayında, İsrail'in İran'a kontrol edebilmesine imkan verecek, karşılık veremeyeceği ve bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemeyeceği, cevap veremeyeceği sınırlı bir saldırı planladığını duyurdu.

GAZZE'NİN İKİNCİL DURUMA DÜŞMESİNİN İSTENMEDİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İran ile gerginliğini tırmandırılmasıyla Gazze'nin ikincil duruma düşmesinin istenmediğine dikkat çekilen yayında, İsrailli yetkililerin İran'ın ilk kez kendi topraklarından doğrudan bir saldırı gerçekleştirildiği için kırmızı çizginin aşıldığını ve buna karşılık vermenin zorunlu olduğu görüşünü taşıdığı belirtildi.

İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'a yönelik olası bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığına işaret edilen yayında, saldırının ne şekilde olacağına dair bilgi verilmezken, İran'da suikast operasyonları ya da geniş çaplı bir elektronik saldırının da uzak görülmediği ifade edildi.

Yayında bilgisine başvurulan bir İsrailli yetkili, ülkesinin İran'a yönelik planlanan bir saldırı öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirimde bulunmak konusunda Washington'a söz verdiğinin altını çizdi.

İRAN 3. DERECE ALARMA GEÇTİ

İsrail'in açıklamalarının ardından İran ise, muhtemel İsrail saldırısı için 3. derece alarma geçtiğini duyurdu.

Kaynak: KARAR