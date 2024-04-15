Alanyaspor - Galatasaray maçında Fatih Tekke kırmızı kart gördü

Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında zirve mücadelesi veren Galatasaray'ı konuk ederken müsabakanın 19. dakikasında tansiyon yükseldi.

Galatasaray'ın atağında Mauro Icardi uzun atılan topa yönelirken Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran son anda topu yumruklayarak tehlikeyi önledi.

Bu pozisyonun ardından yan hakemin olduğu bölgeye doğru giden Fatih Tekke sinirli bir şekilde itirazda bulundu.

Maçın hakemi Cihan Aydın, yardımcısıyla görüştükten sonra Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye kırmızı kartını çıkardı.

Kart sonrası çok öfkelenen Fatih Tekke bir süre itirazlarını sürdürdü. Genç teknik adam daha sonra yardımcıları tarafından sakinleştirilerek tribüne çıkarıldı.