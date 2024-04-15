15 Nis 2024 - 20:29- Gündem G:

CHP'den o il için YSK'ya yeni başvuru

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 'tam kanunsuzluk hali' nedeniyle başvuru yaptı.

CHP'den o il için YSK'ya yeni başvuru mask
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları ve Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Lütfü Savaş ile beraber YSK'ya geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener ile makamında görüşen Özel, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Özel, Hatay Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin bütün itiraz süreçlerini takip eden genel başkan yardımcılarıyla beraber, 'tam kanunsuzluk hali' nedeniyle başvuruda bulunduklarını belirterek, "Herhalde YSK'ya yapılan tam kanunsuzluk başvurularının en kapsamlısı buydu. Vicdanını dinleyen hakimler de seçimlerin tekrarlanması kararını verecektir. Örnekleriyle, ekleriyle birlikte daha önceki iptal kararlarını da sunduk. 3 bin 389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır ve bununla ilgili kanıtlar, çuvalların içinde YSK'nın adalet terazisine konulmak üzere beklemektedir" ifadelerini kullandı.

'TAM KANUNSUZLUĞUN DANİSKASIDIR'

2019 yılında tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine işaret eden Özel, "Eğer 31 Mart 2019 İstanbul seçimleri iptal edildiyse, bizim başvurumuzla Hatay seçimleri 8 kez iptal edilebilir. Hatay'da hiçbir oy, hiçbir sandık yeniden sayılmadı. Öncelikle kanuna aykırı olarak emniyet görevlilerinin ve zabıtaların seçim kurullarında görev yaptıkları, sandık kurulu başkanı oldukları ve memur üye olarak görevlendirildikleri ortadadır. Hal, 'tam kanunsuzluk' halidir. İkinci ve önemli hususumuz, hakkında kısıtlılık kararı bulunan 108 seçmeni biraz önce YSK'ya verdiğimiz dilekçenin ekinde sunduk. Ayrıca 3 bin 389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır. Aradaki farktan, hatırlarsanız CHP aleyhine sayım kararı alındığında, 'Çok geçersiz oy var, bakmalıyız' demişlerdi. Aradaki farkın 15 katı geçersiz oy var ve kanuna göre geçersiz oyların niçin geçersiz olduğu mutlaka yazılmalıdır. Yazılmamıştır; durum, 'tam kanunsuzluk' halidir. Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde belediye meclis üyesi adayı olan ve ilçe seçim kurulu üyesi olan kişiler, kurul üyeliklerinden istifa etmedikleri halde seçimlerde aday olmuşlar. Seçimlerde partilerin yaptığı itirazlarda bulunmuşlar. İtirazlara karar vermişler. Oy kullanmışlar ve hatta bir tanesi kendi mazbatasını kendi imzalamıştır. Hal, tam kanunsuzluğun daniskasıdır" diye konuştu.

300'e yakın seçmenin yurt dışında oy kullandığını, o gün yurt dışında bulunduklarını ispatladıklarını kaydeden Özel, "Oy kullanmadıklarının ispatı için çizelgeler açılmalıdır. Eğer gerçeği açıklayacaksak, bu kurul hakikatin peşinde koşacaksa ve adalet dağıtacaksa yurt dışında olduğunu ispatladığımız seçmenlerin yerlerine oy kullanılmadığına imza föyleriyle bakmak durumundalar. Kırıkhan'da seçim sürerken çıkan bir arbedede sandıklar dağılmış, pusulalar saçılmış, seçim durdurulmuş. Bir saat sonra 'Sıfırdan başlıyoruz' denilmiş, o ana kadar oy kullanan seçmenler, kullandıkları oyların sandıkta olduğunu sanıp evlerine gitmişler; ama o oylar kullanılamamıştır. Seçim, öğlenin 11.00'inde yeniden başlatılmıştır. Hal, tam kanunsuzluk halidir" dedi.

'BÜYÜK VİCDANSIZLIK YAPILIYOR'

Özel, Antalya'da yaşanan teleferik kazası sonrasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına ilişkin, "Antalya'da büyük bir hukuksuzluk, büyük bir kanunsuzluk yapılıyor. Büyük bir vicdansızlık yapılıyor. Kusuru olan kimse cezasını çeksin, kimseyi koruyacak değiliz. Ancak Kepez Belediye Başkanı geçmişte o şirketin başındayken ilgili bakanlıktan onaylı, sertifikalı, 'Buna yaptırabilirsin' dedikleri şirkete bakım yaptırdıysa, o görevi bıraktıktan sonra da üç kere bakım olduysa, denetim olduysa benim belediye başkanımın görevi bıraktıktan sonra üç kere bakım olan denetim gören teleferiğin kazasından sorumlu tutulup tutukluluk tedbirine başvurma kararı siyasidir. Eğer kusuru olsa mutlaka ve bunun soruşturulması gerekir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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15 Nis 2024 - 20:29 - Gündem

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