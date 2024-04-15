15 Nis 2024 - 20:10- Gündem G:

Feci olay! Ot toplarken kayalıklardan düşerek öldü

ABONE OL Google News Sayfamız

Siirt'te yaşlı bir adam ot toplarken dengesini kaybedip kayalıklardan düştü.

Feci olay! Ot toplarken kayalıklardan düşerek öldü mask
Feci olay! Ot toplarken kayalıklardan düşerek öldü
Feci olay! Ot toplarken kayalıklardan düşerek öldü
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Siirt'te, Ahmet Yıldız (60), ot toplarken dengesini kaybedip 150 metre yüksekten kayalıklara düştü. Yıldız, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, kent merkezine bağlı Yerlibahçe köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, ot toplamak için kırsala giden Ahmet Yıldız, dengesini kaybedip yaklaşık 150 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Yıldız’ın cansız bedeni, araçların gidemediği bölgeden alınıp ekipler tarafından sedyeyle yaklaşık 3 kilometre taşındı. Yıldız'ın cesedi, ambulansla, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

# Siirt, Düşme, kayalık, sağlık, afad, ilgili

15 Nis 2024 - 20:10 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Esra Eron'da infial yaratan "Maaş" detayı: Asıl kazancı şoke etti! mask
Esra Eron'da infial yaratan "Maaş" detayı: Asıl kazancı şoke etti!
BMGK'dan apar topar toplantı: Kritik dönem başlıyor mu? mask
BMGK'dan apar topar toplantı: Kritik dönem başlıyor mu?
Baharın müjdecisi laleler çiçek açtı mask
Baharın müjdecisi laleler çiçek açtı
'Direnişiyle ders vermeye devam ediyor' mask
'Direnişiyle ders vermeye devam ediyor'
Teleferik faciasında 'Alanyalı Belediye Başkanı' tutuklandı  mask
Teleferik faciasında 'Alanyalı Belediye Başkanı' tutuklandı 
Alanya seçim zaferinin perde arkasını DİM TV'de anlatacak mask
Alanya seçim zaferinin perde arkasını DİM TV'de anlatacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber