15 Nis 2024 - 19:40- Magazin G:

Survivor Yunus Emre’nin eşi verilen cezaya isyan etti

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Survivor'da Ogeday ile Yunus Emre yumruk yumruğa kavga etmişti. Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezasını duyurdu. Şimdi ise Yunus Emre’nin eşi açıklanan ceza karşısında isyan etti.

Survivor Yunus Emre’nin eşi verilen cezaya isyan etti mask
Survivor Yunus Emre’nin eşi verilen cezaya isyan etti
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Survivor bu yıl da oldukça heyecanla izleniyor. Yarışmacıların kavgaları atışmaları hiç bitmiyor.

Yarışmanın son yayınlanan bölümünde Ogeday ile Yunus Emre yumruk yumruğa kavga etmişti. Zor ayrılan ve oyun alanından uzaklaştırılan ikiliden Yunus Emre'nin cezası belli olmuştu.

Survivor Yunus Emre’nin eşi verilen cezaya isyan etti

Yunus Emre'nin cezasını açıklayan Ilıcalı, 8 oyunda oynamayacağını, 8 tane de ödül cezası aldığını ifade etmişti. Yunus Emre yaşananlardan sonra en ufak bir tahrikte Ogeday'a temas edeceğini söyleyince Acun Ilıcalı onu uyarmıştı.Konuyla ilgili bir paylaşım Yunus Emre'nin eşi Beria Özden sitem etti. Özden, yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "Yarası dikişli olduğu halde çabalıyor, karşısına alıp konuşsalar düzelecek diye düşünüyorum. Keşke konuşarak ifade edebilse konuşsa...

Takımın mobbinglerine karşı kendini agresiflikle savunuyor. Yanlış ama tek taraflı olmadığını düşünüyorum.Acun Bey'i ne kadar sevdiğini laf ettirmediğini herkes biliyor! Tek taraflı hata olmaz fırsat vermek vardır. Bu kadarının fazla olduğunu düşünüyorum.

Kaynak: CNNTURK

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15 Nis 2024 - 19:40 - Magazin

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