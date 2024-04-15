Survivor Yunus Emre’nin eşi verilen cezaya isyan etti

Survivor bu yıl da oldukça heyecanla izleniyor. Yarışmacıların kavgaları atışmaları hiç bitmiyor.
Yarışmanın son yayınlanan bölümünde Ogeday ile Yunus Emre yumruk yumruğa kavga etmişti. Zor ayrılan ve oyun alanından uzaklaştırılan ikiliden Yunus Emre'nin cezası belli olmuştu.
Yunus Emre'nin cezasını açıklayan Ilıcalı, 8 oyunda oynamayacağını, 8 tane de ödül cezası aldığını ifade etmişti. Yunus Emre yaşananlardan sonra en ufak bir tahrikte Ogeday'a temas edeceğini söyleyince Acun Ilıcalı onu uyarmıştı.Konuyla ilgili bir paylaşım Yunus Emre'nin eşi Beria Özden sitem etti. Özden, yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "Yarası dikişli olduğu halde çabalıyor, karşısına alıp konuşsalar düzelecek diye düşünüyorum. Keşke konuşarak ifade edebilse konuşsa...
Takımın mobbinglerine karşı kendini agresiflikle savunuyor. Yanlış ama tek taraflı olmadığını düşünüyorum.Acun Bey'i ne kadar sevdiğini laf ettirmediğini herkes biliyor! Tek taraflı hata olmaz fırsat vermek vardır. Bu kadarının fazla olduğunu düşünüyorum.
Kaynak: CNNTURK
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.