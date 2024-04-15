Survivor Yunus Emre’nin eşi verilen cezaya isyan etti

Survivor bu yıl da oldukça heyecanla izleniyor. Yarışmacıların kavgaları atışmaları hiç bitmiyor.

Yarışmanın son yayınlanan bölümünde Ogeday ile Yunus Emre yumruk yumruğa kavga etmişti. Zor ayrılan ve oyun alanından uzaklaştırılan ikiliden Yunus Emre'nin cezası belli olmuştu.

Yunus Emre'nin cezasını açıklayan Ilıcalı, 8 oyunda oynamayacağını, 8 tane de ödül cezası aldığını ifade etmişti. Yunus Emre yaşananlardan sonra en ufak bir tahrikte Ogeday'a temas edeceğini söyleyince Acun Ilıcalı onu uyarmıştı.Konuyla ilgili bir paylaşım Yunus Emre'nin eşi Beria Özden sitem etti. Özden, yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "Yarası dikişli olduğu halde çabalıyor, karşısına alıp konuşsalar düzelecek diye düşünüyorum. Keşke konuşarak ifade edebilse konuşsa...

Takımın mobbinglerine karşı kendini agresiflikle savunuyor. Yanlış ama tek taraflı olmadığını düşünüyorum.Acun Bey'i ne kadar sevdiğini laf ettirmediğini herkes biliyor! Tek taraflı hata olmaz fırsat vermek vardır. Bu kadarının fazla olduğunu düşünüyorum.

Kaynak: CNNTURK