'Taş Kağıt Makas'ta Ece Sükan sürprizi

Merakla beklenen dizinin 17 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Sükan, tüm dinamikleri değiştirebilecek güçte başarılı bir haber spikeri “Neslihan Öncü” karakterine hayat verecek.
UMUT, BU KEZ KENDİ İÇİN SAVAŞ VERİYOR
Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nun yeni bölüm tanıtımı izleyici ile buluştu. Yayınlanan fragman aksiyonun bir an olsun düşmediği bir bölümün sinyalini verirken; Alev ve Harun’un Umut’a destek olmaları dikkat çekti. Olay mahallinde yakalanınca suçlu durumuna düşen Umut’un bu durumdan sıyrılıp sıyrılamayacağı ise büyük merak konusu oldu.
Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin üstlenirken, senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor.
Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni bölümleri ile Çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.
Kaynak: HÜRRİYET
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.