'Taş Kağıt Makas'ta Ece Sükan sürprizi

Merakla beklenen dizinin 17 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Sükan, tüm dinamikleri değiştirebilecek güçte başarılı bir haber spikeri “Neslihan Öncü” karakterine hayat verecek.

UMUT, BU KEZ KENDİ İÇİN SAVAŞ VERİYOR

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nun yeni bölüm tanıtımı izleyici ile buluştu. Yayınlanan fragman aksiyonun bir an olsun düşmediği bir bölümün sinyalini verirken; Alev ve Harun’un Umut’a destek olmaları dikkat çekti. Olay mahallinde yakalanınca suçlu durumuna düşen Umut’un bu durumdan sıyrılıp sıyrılamayacağı ise büyük merak konusu oldu.

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin üstlenirken, senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yeni bölümleri ile Çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

Kaynak: HÜRRİYET