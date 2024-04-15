15 Nis 2024 - 18:12- Gündem G:

Antalya'da teleferik kazası sonrası girişler kapatıldı

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Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde girişler kapatıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Antalya'da teleferik kazası sonrası girişler kapatıldı mask
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Antalya'da geçen yaz sezonunda 90 bin ziyaretçiye ulaşan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde kaza sonrası teleferik girişi kapatılırken, kabinin düştüğü noktada savcılık ve bilirkişi incelemesi sürüyor.

Antalya'da 12 Nisan'da saat 17.28'de Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaklaşık 23 saatlik çalışma sonrası teleferik kabinlerinde mahsur kalan 174 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada ihmali olduğu değerlendirilen ve dün adliyeye sevk edilen 14 kişiden 5'i tutuklandu, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.

KABİN ENKAZI OLAY YERİNDE

Olayın yaşandığı ve geçen yaz sezonunda 90 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde, kaza sonrası sessizliğin hakim olduğu görüldü. Teleferik girişinin kapalı ve 'Girilmez' şeridinin olduğu dikkat çekti. Teleferik kabininin düştüğü noktaya giriş olan 2 nokta, polis ekipleri tarafından kapatıldı. Tünektepe'ye çıkmak için kullanılan patika ile asfalt yoldan geçmek isteyenlere, polis izin vermiyor. Öte yandan kabinin düştüğü noktada savcılık ve bilirkişi incelemesinin devam ettiği kaydedildi. Kaza sonrası kırılan direğin ve kabin enkazının yerinde durduğu görüldü. Direğin kırıldıktan sonra 10 metre kadar aşağı düştüğü görüldü.

Kaynak: DHA

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15 Nis 2024 - 18:12 DHA Antalya- Gündem

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