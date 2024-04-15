Antalya'da seyir halindeki kamyonet cayır cayır yandı!

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Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Mustafa Şen idaresindeki 34 TU 4314 plakalı kamyonetin, Antalya- Alanya D-400 kara yolu Dikmen Kavşağı yakınlarında seyir halindeyken kasa kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracını yolun sağına çekerek kamyonetten indi. Alevlere ilk müdahaleyi yakındaki bir işyerinin çalışanları yangın tüpleriyle yaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Muz paketlemesinde kullanılan polyester malzeme yüklü aracın kasa kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aracın Antalya’dan Çandır Mahallesi'ndeki muz paketleme tesisine malzeme taşıdığı öğrenildi.

Kaynak: AA