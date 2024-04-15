Bekçi dehşeti! Borç para verdiği arkadaşını vurdu

Şırnak'ta çarşı ve mahalle bekçisi M.B., borç verdiği parayı alamadığı memur arkadaşı R.N.G.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çarşı ve mahalle bekçisi M.B. ile borç verdiği parayı alamadığı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü memuru arkadaşı R.N.G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile M.B., tabancayla R.N.G.'yi vurdu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Diz kapağından yaralanan R.N.G., Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, M.B. gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.