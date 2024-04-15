- Ekonomi

OPEL’DEN 428 BİN TL’Sİ OLANA SIFIR ARAÇ! İşte o kampanya!

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Opel, sıfır kilometre araba almak isteyenlere müjdeli bir teklif sunuyor. 428.000 TL peşinat ödemesi ile Opel, herkesi sıfır araba sahibi yapıyor.

OPEL’DEN 428 BİN TL’Sİ OLANA SIFIR ARAÇ! İşte o kampanya! mask
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Sıfır araçlarının yüksek fiyatları, birçok kişinin araba alımını ertelemesine sebep oluyor. Orta halli bir araç almak isteyenler için gereken miktar 1,2 Milyon TL’yi bulurken, donanım seviyeleri arttıkça bu miktar 1,5 Milyon TL’yi geçebiliyor. Bu durumda çoğu kişi için sıfır araçlar hayal olmaktan öteye gitmiyor.

Opel, bu talebe cevap vermek ve satışlarını artırmak amacıyla 2024 yılına özel bir kampanya başlattı. Sıfır kilometre araç alacaklar için cazip teklifler sunan firma, hafif ticari araçları öneriyor. Bu araçlar, belki üst düzey donanıma sahip değiller ancak temel ihtiyaçları karşılamak için ideal. Ayrıca hafif ticari araçlar, aile arabası olarak da kullanılabiliyor ve yakıt tasarrufu sağlayabiliyorlar.

Özellikle Opel Combo Cargo modeli, sıfır araba sahibi olmak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek haline geldi. Bu araç, şu anda 828.000 TL’ye satılıyor ve peşinat ödemesi yapamayanlar için uygun kredi seçenekleri sunuluyor. 400.000 TL taşıt kredisi kullanarak geriye kalan tutarı peşin olarak ödeyen müşteriler, 4 yıllık bir ödeme planıyla sıfır araba sahibi olabiliyorlar. Bu kampanya, sıfır araba almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

# Bir, kişi, Yüksek, aile

15 Nis 2024 - 16:50 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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