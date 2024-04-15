15 Nis 2024 - 16:28- Gündem G:

‘Üreticinin nefes alacak gücü kalmadı’ Başkan Göktepe’den birlik ve denetim çağrısı

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Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, örtüaltı üreticilerine birlik çağrısı yaptı. Yetkililere seslenen Başkan Göktepe, “Üreticinin nefes alacak gücü kalmadı” dedi.

‘Üreticinin nefes alacak gücü kalmadı’ Başkan Göktepe’den birlik ve denetim çağrısı mask
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Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya’daki komisyoncular, tüccarlar, çiftçiler ve devletin ilgili kurumlarının bir araya gelip taban ve tavan fiyat uygulamasını oluşturması gerektiğini söyledi. 22 bin dekar örtüaltında sebze üretimi yapıldığını belirten Göktepe, “En çok ürettiğimiz ürünlerin başında salatalık, domates, patlıcan, kabak, nispeten de geliyor. Üreticiler olarak güzlük sezonda salatalıktan ciddi anlamda darbe yemiştik. Maliyetleri karşılamamasından dolayı sezon ortasında salatalık seralarının sökümüne neden olmuştu. Yazlık sezonda da bayramın ardından başta salatalık olmak üzere patlıcan, kabak ciddi anlamda darbe gördü. Bu ürünler maliyetinin yarısına satılır durumda. Üreticilere çağrıda bulunarak Alanya Toptancı Hali’nde üretici ve tüccarla ile bir araya gelerek piyasayı oluşturmaya çalıştık. Arz-talep doğrultusunda piyasa kurulduğundan dolayı şu anda patlıcanda ağırlık var. Fiyatı 20 TL olarak belirlenen domateste düşme var. Salatalık 4 TL. Bizler komisyoncu ve tüccarlara bunu söylediğimizde siz alabiliyorsanız alın gibi serzenişte bulunuyor. Üreticilere çağrıda bulundum ama sadece biri piyasa kurmaya katıldı. Yarın Konaklı Hali’nde üreticilerin de dahil olduğu piyasa toplantısına katılacağız. Söz söylemek, ürününe sahip çıkmak isteyen bütün üreticileri bekliyoruz. Şu anda maliyetlerin yarı fiyatında olduğundan dolayı üretici üretimi daha fazla devam ettiremez” diye konuştu.

‘ÖRTÜALTI ÜRETİCİ BİRLİĞİNİ KURMALIYIZ’

Alanya’daki muz ve avokado üretici birliklerinin üretici ile koordineli çalıştığını, planlamayı sağladığını ve belli bir fiyat politikası yakaladığını vurgulayan Göktepe, “En azından maliyetlerin üzerinde satışı yapıyorlar ve üretim sürdürülebilir oluyor. Örtüaltı üretimde bu daha zor olsa da yapılmayacak bir şey değil. Onun için göreve geldiğimizden dolayı örtüaltı üretici birliği kuralım dedik. Örtüaltı üretici birliğinde fiyat belirlemede, ürünün yetiştirilmesinde, girdi maliyetlerini azaltmada söz sahibi olalım. Önümüzdeki güzlük sezonda mutlaka birliği oluşturmamız lazım” ifadelerini kullandı.

‘DÖNÜM BAŞINA DESTEK ARTTIRILMALI’

Üreticiden çıkış fiyatı 4 TL olan salatalığın pazarda 15-20 TL, market ve manavlarda 25-30 TL arasında satıldığını söyleyen Göktepe, “Burada denetim mekanizması devreye girmeli. Üretici kazanmıyor ama her koşulda üretime devam ediyor. Tüketicinin daha makul fiyatlara tüketebilmesi için denetim mekanizması devreye girmeli. Bu hususta yerel yönetime, bakanlığın paydaşlarına, yetkili kuruluşlara çağrıda bulunuyorum. Hep beraber komisyoncular, tüccarla, çiftçiler, devletin ilgili kurumları bir araya gelip bu taban ve tavan fiyat uygulamasını oluşturmalıyız. Yoksa üreticinin nefes alacak gücü kalmadı. En azından örtüaltı seralarda dönüm başına 3 bin TL doğrudan gelir desteği verilmeli” şeklinde konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

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15 Nis 2024 - 16:28 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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