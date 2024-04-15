Antalya'da cinayet! Parkta tabancayla vuruldu

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir parkta kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vurulan Fırat Erbi (24), hayatını kaybetti.
Olay, saat 06.00 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6100 ve 2936 Sokak kesişimindeki parkta meydana geldi. Fırat Erbi, kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile her iki bacağından vurularak yaralandı. Tabanca sesini duyanların ihbarıyla adrese ekipler, sevk edildi. Fırat Erbi, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Erbi, burada kurtarılamadı. Olay yerinde 4 adet boş kovan bulan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.