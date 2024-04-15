15 Nis 2024 - 16:23- Gündem G:

Antalya'da cinayet! Parkta tabancayla vuruldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kepez'de parkta 24 yaşındaki bir kişi kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vurularak öldürüldü.

Antalya'da cinayet! Parkta tabancayla vuruldu mask
Antalya'da cinayet! Parkta tabancayla vuruldu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir parkta kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vurulan Fırat Erbi (24), hayatını kaybetti.

Olay, saat 06.00 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6100 ve 2936 Sokak kesişimindeki parkta meydana geldi. Fırat Erbi, kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile her iki bacağından vurularak yaralandı. Tabanca sesini duyanların ihbarıyla adrese ekipler, sevk edildi. Fırat Erbi, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Erbi, burada kurtarılamadı. Olay yerinde 4 adet boş kovan bulan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

# Cinayet, Antalya, park, Bir, kişi

15 Nis 2024 - 16:23 DHA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Esra Eron'da infial yaratan "Maaş" detayı: Asıl kazancı şoke etti! mask
Esra Eron'da infial yaratan "Maaş" detayı: Asıl kazancı şoke etti!
BMGK'dan apar topar toplantı: Kritik dönem başlıyor mu? mask
BMGK'dan apar topar toplantı: Kritik dönem başlıyor mu?
Alanya seçim zaferinin perde arkasını DİM TV'de anlatacak mask
Alanya seçim zaferinin perde arkasını DİM TV'de anlatacak
Alanya'da turistler savaş çıktı sandı: Korku dolu anlar kameralara yansıdı mask
Alanya'da turistler savaş çıktı sandı: Korku dolu anlar kameralara yansıdı
Uzaya gönderilen ilk Atatürk fotoğrafı Adana'da sergileniyor mask
Uzaya gönderilen ilk Atatürk fotoğrafı Adana'da sergileniyor
Hakan Fidan'dan çatışmaya dair ilk açıklama! Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? mask
Hakan Fidan'dan çatışmaya dair ilk açıklama! Türkiye'nin pozisyonu ne olacak?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber