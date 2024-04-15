15 Nis 2024 - 16:15- Gündem G:

Alanya Ulaş’ta tarih yerle bir oldu

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Ulaş Dinlenme Parkı’nın denize bakan kısmında bulunan istinat duvarı çöktü.

Alanya Ulaş’ta tarih yerle bir oldu mask
Alanya Ulaş’ta tarih yerle bir oldu
Alanya Ulaş’ta tarih yerle bir oldu
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1950’li yıllarda yapımına başlanan ve Alanya’nın gözdesi haline gelen Ulaş Dinlenme Parkı bakımsızlık nedeniyle atıl durumda. Dinlenme parkının son olarak denize bakan kısmında bulunan istinat duvarı çöktü. Yetkililerin, daha önce bölüm bölüm çöken istinat duvarına her hangi bir müdahale etmemesi ise tepkilere neden oldu. Çevreci kimliğiyle tanınan Yeni Alanya Gazetesi Köşe Yazarı Feyzi Açıkalın, istinat duvarının 1975 yılında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İstinat duvarının önündeki plajın yıllar içinde yok olduğu ve duvarların uğradığı tahribat gözler önüne serildi.

Alanya Ulaş’ta tarih yerle bir oldu

Konu ile ilgili Dim TV’ye açıklama yapan, Feyzi Açıkalın, “1956 yılında yapımına başlanan Antalya-Alanya arasındaki yol sırasında Karayolları Ulaş Dinlenme Parkı olarak inşa edildi. Bazı Avrupa ülkelerindeki sahillerde olduğu gibi yine bir istinat duvarı ile gayet hoş ve estetik bir şekilde yapıldı. O bölge bir yarımada şeklinde olduğu için orada kumsal vardı.

Alanya Ulaş’ta tarih yerle bir oldu

İstinat duvarının önündeki uzun kumsal Alanyalıların ve konukların orayı uzun süre plaj olarak kullandıkları bir yerdi. Zamanla bölgenin doğusuna ve batısına yapılan yapıldı. Dolayısıyla akıntılarla gelen kumlar oralarda takıldı ve kaldı. Böylece Ulaş’taki kumu da oralara sürükledi. Giden kum bir daha geri gelmedi. Oradaki kum azaldıkça dalgalar istinat duvarına vurmaya başladı. Orayı zedeledi ve çökmesine neden oldu. Çökmesinin bir başka nedeni de istinat duvarının üzerinde sonradan yapılan park yerleri, yapılan inşaatlar da oranın üzerine yük bindirdi. Bu da büyük bir hata zaten” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

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15 Nis 2024 - 16:15 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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