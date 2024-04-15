Vaaz sırasında korkunç anlar: Saniye saniye kameralara yansıdı

The Mirror'da yer alan habere göre, Sydney'in Walkley bölgesinde yer alan kilisede piskoposa bıçaklı saldırıda bulunuldu. Kilisenin YouTube sayfasının canlı yayında olduğu o anlar saniye saniye kaydedilirken kilisenin piskoposu Emmanuel defalarca bıçaklandı.
BİR ANDA SALDIRDI, DEFALARCA BIÇAKLADI
Piskopos Emmanuel vaaz verdiği sırada dinleyicilerden birisi ayağa kalkıp elindeki bıçakla mihraba yöneldi.
Şahıs o sırada vaaz veren Emmanuel'i yüzünden ve başından defalarca bıçakladıktan sonra çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.
Olayda en az üç kişinin daha bıçaklandığı bildirilirken, polis bıçaklananların hayati tehlikesi olmadığını ve tedavi altında olduklarını bildirdi.
SYDNEY'DE OLAYLI GÜNLER YAŞANIYOR
Sydney'de bu olay haricinde geçtiğimiz cumartesi günü de bir alışveriş merkezinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.