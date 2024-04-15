Threads o tarihte kapanıyor

Meta Platforms, Threads uygulamasını Türkiye'de kapatma kararı aldı. 29 Nisan Pazartesi itibarıyla uygulama, Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir uygulama kararına uygun olarak geçici olarak kapatılacak.

Rekabet Kurumu, Meta Platforms'a geçen ay Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım mekanizmasının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanması gerektiğine dair bir karar almıştı ve bu kapsamda günlük 4,8 milyon TL idari para cezası vermişti. Meta Platforms, bu karar doğrultusunda Threads uygulamasını Türkiye'de geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.

Ancak açıklamada, Facebook, Instagram, Whatsapp gibi diğer Meta uygulamalarının bu durumdan etkilenmeyeceği belirtildi. Bu karar, Türkiye'deki Meta Platforms kullanıcılarını etkileyecek ve Threads uygulamasının kullanımına geçici bir süreliğine ara verilecek.

Kaynak: KARAR