'Yargı' dizisine sürpriz oyuncu geliyor

Uluslararası Emmy ödüllü reyting rekortmeni “Yargı” dizisinin dün yayınlanan yeni bölümü yine bilgiyle izlendi. Sema Ergenekon’un kaleme aldığı dizinin son bölümü Total’de 5.05 reytingle 2., AB sosyoekonomik statüde 5.82 reytingle 1. ve ABC1’de 6.23 reytingle 1. oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; 95. bölümde ekrana veda edecek olan dizide büyük finale doğru giderken yeni konuk oyuncular da kadroya dahil olacak.
HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?
Oyuncu Olcay Yusufoğlu da fenomen diziye konuk oluyor. “Yargı”nın 90 ve 91. Bölümde rol alacak olan Yusufoğlu “Yeliz” rolüne hayat verecek. Şüphe yaratacak olan başarılı oyuncunun önemli bir bağlantısı çıkacak.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.