Ürkmezer'den Alanyaspor'a tam destek çağrısı geldi

Bu akşam 20.00'de Oba Stadyumu'nda lider Galatasaray'ı ağırlayacak olan temsilcimiz Alanyaspor büyük bir desteği arkasına alıyor. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanyalılara seslenerek temsilcimize tam destek çağrısı yaptı. Ürkmezer, açıklamasında şöyle dedi:

"Bu akşam evinde Süper Lig’de Galatasaray ile karşılaşacak olan kentimizin gururu Alanyaspor‘a başarılar diliyorum Bu önemli maçta galibiyet yolunda Alanyaspor’a destek için Oba Stadyumunu dolduralım ve maç boyunca takımımıza destek olalım."