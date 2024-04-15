Ürkmezer'den Alanyaspor'a tam destek çağrısı geldi

Bu akşam 20.00'de Oba Stadyumu'nda lider Galatasaray'ı ağırlayacak olan temsilcimiz Alanyaspor büyük bir desteği arkasına alıyor. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanyalılara seslenerek temsilcimize tam destek çağrısı yaptı. Ürkmezer, açıklamasında şöyle dedi:
"Bu akşam evinde Süper Lig’de Galatasaray ile karşılaşacak olan kentimizin gururu Alanyaspor‘a başarılar diliyorum Bu önemli maçta galibiyet yolunda Alanyaspor’a destek için Oba Stadyumunu dolduralım ve maç boyunca takımımıza destek olalım."
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.