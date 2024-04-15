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CHP, tutuklanan Mesut Kocagöz için adliye önünde: Belediye başkanımızın arkasındayız

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CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili Alanyalı Kepez Belediye Başkanının tutuklanmasına tepki gösterdi. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğunu belirten Başarır, "Biz belediye başkanımızın arkasındayız" dedi.

CHP, tutuklanan Mesut Kocagöz için adliye önünde: Belediye başkanımızın arkasındayız mask
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31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin kalesi olan Kepez Belediyesi’ni kazanan CHP’li Mesut Kocagöz, Antalya’da gerçekleşen teleferik faciası sebebiyle tutuklandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Antalya Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Mesut kocagöz'ün seçimlere girmeden önce söz konusu teleferiğin bakımından sorumlu Megatower şirketindeki genel müdürlük görevinden istifa ettiğini belirten Başarır, "Sorumluluğu ortadan kalkmış. YSK’nın istifa olarak verdiği tarihi kabul etmeyen bir mahkeme var! Bugün belediye başkanıysa demek ki bu belediye başkanı 1 Aralık’tan önce istifa etmiş. Buradaki sorun şudur, 30 yıl sonra yüzde 50 ile kazandığımız bir belediye başkanımızın seçimin iktidar tarafından hazımsızlığı vardır. Biz belediye başkanımızın arkasındayız" dedi.

'DEHŞET VERİCİ BİR KARARLA TUTUKLU'
Kocagöz'ün emniyete bilgi alınmak için çağrıldığını ancak kapısına polis otosu gönderildiğini belirterek tepki gösteren Başarır, "Kıymetli yargıçlara sesleniyorum, hangi şekilde bizi adliyeye davet ederseniz edin biz geliriz. Bilgi edinmek için çağrılan belediye başkanımız haksız hukuksuz dehşet verici bir kararla tutuklu" ifadesini kullandı.

CHP'li Başarır'ın açıklamaları şöyle:

"Daha milletvekillerimiz arkadaşlarımız dinlenmeden savcılık Kepez Belediye Başkanımızı sadece bilgi almak için adliyeye davet ediyor. Giyiniyor hemen gelecek, bir bakıyoruz bir ekip otosu aşağıda bekliyor. Ben buradan kıymetli yargıçlara sesleniyorum, hangi şekilde bizi adliyeye davet ederseniz edin biz geliriz. Bilgi edinmek için çağrılan belediye başkanımız haksız, hukuksuz, dehşet verici bir kararla tutuklu. Şimdi ben buradan seslenmek istiyorum, alt sınırı iki yıl olan katalog suçlarda yer bulamayan bir suçtan dolayı ikametgâh şahit zaten belediye başkanı olarak seçilmiş bir kişiyi neden tutukluyorsunuz? Aynı olayı Çorlu’da yaşamadık mı? Çorlu’da bakan suçluydu burada suçsuz bir belediye başkanı var. Çorlu’da 11 duruşmada bu kararı vermeyen mahkeme bugün burada suçu günahı olmayan bir belediye başkanını ne hakla tutukluyor.

Türkiye’de hepimizin hem gülüp hem ağlayacağı bir karar var. 28 Kasım’da aday olmak için istifa ediyor. Bu belediye başkanı aday oluyor, seçiliyor sonra tutuklayan mahkeme diyor ki ‘Hayır sen aralık 18’de istifa ettin.’ Yahu bir aralıkta istifa etmeyen bir devlet memuru kamu görevlisi aday olabilir mi? Yahu zaten o tarihte etmiş bu bir gerçek. Niye bunu söylüyor çünkü o tarihten sonra ağır bakımları bu tesisin yapılmış. Yani sorumluluğu ortadan kalkmış. YSK’nın istifa olarak verdiği tarihi kabul etmeyen bir mahkeme var! Bugün belediye başkanıysa demek ki bu belediye başkanı 1 Aralık’tan önce istifa etmiş. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Sorun şudur, 30 yıl sonra yüzde 50 ile kazandığımız bir belediye başkanımızın seçimin iktidar tarafından hazımsızlığı vardır. Biz belediye başkanımızın arkasındayız"

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15 Nis 2024 - 15:12 - Gündem

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