15 Nis 2024 - 14:41- Magazin G:

Survivor'da kıyamet kopacak: Yunan şarkıcı Aleyna'nın göğüslerine dokununca... Yunus Emre ne tepki verdi?

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Yunanistan Survivor yayınına Türk takımı katıldı. Aleyna, şarkıcının el hareketinden rahatsız oldu. Tepkisini kolunu hızlıca bırakarak gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Survivor'da kıyamet kopacak: Yunan şarkıcı Aleyna'nın göğüslerine dokununca... Yunus Emre ne tepki verdi? mask
Survivor'da kıyamet kopacak: Yunan şarkıcı Aleyna'nın göğüslerine dokununca... Yunus Emre ne tepki verdi?
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Survivor All Star'da yarışmacıların performansı kadar adada yaşanan olaylar da dikkat çekiyor. Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre arasındaki samimiyet sık sık gündeme geliyor.

Yunus Emre’nin eşi bu yakınlığın yarışma sonrası devam etmesi halinde olay çıkaracağını ifade etmişti.

TÜRK TAKIMI KATILDI
Yaşanan bu olayların ardından dikkat çeken başka bir gelişme yaşandı. Yunanistan Survivor yayınına Türk takımı katıldı.

2.sayfanın haberine göre, şarkıcı sahnede şarkı söylerken kolunu Aleyna'nın boynuna doladı. Aleyna, şarkıcının el hareketinden rahatsız oldu.

Ünlü yarışmacı tepkisini şarkıcının kolunu hızlıca bırakarak gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

# Bir, Sosyal, ifade

15 Nis 2024 - 14:41 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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