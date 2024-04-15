15 Nis 2024 - 14:41- Magazin

Survivor'da kıyamet kopacak: Yunan şarkıcı Aleyna'nın göğüslerine dokununca... Yunus Emre ne tepki verdi?

Yunanistan Survivor yayınına Türk takımı katıldı. Aleyna, şarkıcının el hareketinden rahatsız oldu. Tepkisini kolunu hızlıca bırakarak gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.