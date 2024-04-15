15 Nis 2024 - 14:32- Ekonomi G:

Antalya ve Alanya'da çiftçiler borç kıskacında: Tam 637 milyar TL...

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Antalya ve Alanya'da tarım sektörünün durumu gün geçtikçe kötüye gidiyor. Borç kıskacına düşen çiftçilerin borçları astronomik rakamlara ulaştı.

Antalya ve Alanya'da çiftçiler borç kıskacında: Tam 637 milyar TL... mask
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Tarım sektöründe yaşanan borçlanma krizi dikkat çekiyor. CHP’li Milletvekili Gürer’in açıklamalarına göre, çiftçilerin bankalara olan kredi borcu bir yılda %75 arttı.

CHP Milletvekili Gürer’in Vurguları

Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründeki banka borçlarının hızla arttığını belirtti. Özellikle çiftçilerin üretim yapabilmek için borçlanma yoluna gittiklerine dikkat çekti. Gürer ayrıca tarımsal desteklerin yetersiz olduğunu ve çiftçilerin mazot desteği ile vergi arasındaki dengesizliği örnekledi.

Borçlar Hızla Artıyor

Gürer’in verdiği bilgilere göre, 2023 yılında tarım sektörünün bankalara olan borcu 363 milyar 395 milyon TL iken, bu rakam bir yıl içinde %75 artarak 637 milyar 438 milyon TL’ye yükseldi. Bu durum, tarım sektörünün ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiğini gösteriyor.

Yüksek Faizler Sorun Yaratıyor

Çiftçilerin yüksek faizlerle kredi kullanmak zorunda kaldığını vurgulayan Gürer, bu durumun üretim sürecini olumsuz etkilediğini belirtti. Yüksek faizler ve artan girdi maliyetleri çiftçileri üretimden uzaklaştırarak krizi derinleştiriyor.

Destekler Yetersiz Kalıyor

Çiftçilere verilen desteklerin kanunlarla belirlenen tutarların altında olduğunu belirten Gürer, çiftçilerin borç yükünün artmasında bu durumun etkili olduğunu söyledi. Çiftçilere verilen mazot desteğinin vergi olarak geri alınmasının da sektörü olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Önlemler ve Çözüm Yolları

Tarım sektöründeki borçlanma krizini çözmek için daha fazla destek ve düşük faizli kredi seçenekleri sunulması gerektiğini belirten Gürer, çiftçilerin ekonomik olarak güçlendirilmesi ve üretimlerine devam edebilmeleri için çözüm yollarının aranması gerektiğini vurguladı.

# devam, Bir, Yüksek

15 Nis 2024 - 14:32 - Ekonomi

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