Volkswagen'dan otomobil piyasasını alt üst edecek fiyat: 578.765 TL'ye sıfır araba hemen teslim

Volkswagen Polo 1.0 80 Beygir Impression Manuel Vites: 578,765 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Life Manuel Vites: 610,222 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Life DSG Otomatik: 654,556 TL

Hyundai’nin ÖTV’siz Fiyat Listesi

Hyundai de ÖTV’siz araç kampanyasına dahil olarak cazip fiyatlar sunuyor. Güncel fiyat listesi ve modeller hakkında detaylı bilgi almak için Hyundai yetkili satıcılarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Kampanyadan Nasıl Faydalanılır?

Kampanyadan yararlanmak için ilk adım, stok durumlarını kontrol etmek ve size uygun modeli seçmektir. Daha sonra, ilgili markanın yetkili satıcısına başvurarak tüm işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Araç Kredisi ve Finansman Seçenekleri

Bu dönemde birçok banka özel kredi paketleri sunmaktadır. Faiz oranları ve kredi koşulları hakkında detaylı bilgi almak için banka şubelerine danışabilirsiniz.

Araç Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Araç seçerken bütçenize uygunluk, yakıt tüketimi, bakım maliyetleri gibi faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Ayrıca, garantisi, servis ağı ve ikinci el piyasası gibi detayları da araştırmanız faydalı olacaktır.

ÖTV İndirimi Ne Kadar Sürecek?

Kampanya stoklarla sınırlı olduğundan, markaların yetkili satıcılarından güncel bilgi almanız önemlidir. Hangi modellerin kampanya kapsamında olduğunu öğrenmek için yetkili satıcılara başvurabilirsiniz.