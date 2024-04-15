Alanya’da motosikletle kaza yaptı! Yaşam savaşı veriyor

Edinilen bilgiye göre, kaza Alanya'nın Seki Mahallesi’nde meydana geldi. M.A.Y idaresindeki 07 BDY 973 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazada sürücü ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.