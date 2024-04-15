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Antalya'da vicdanları sızlatan olay: Küçük kızı hastaneden geri çevirdiler

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Antalya'da elinden yaralanan küçük kız iddiaya göre sigortası olmadığı için hastane kapısından çevrildi. Diğer taraftan küçük kız çocuğunun elinin hijyenik bir ortamda değil kayıt masasının yanında kontrol edilmesi tepki çekti. Sosyal medyada görüntüler gündem olurken Kırkpınar başpehlivanlarının antrenörü Hikmet Tuğsuz, "Gariban özel bir hastaneye gidemeyecek mi?" dedi.

Antalya'da vicdanları sızlatan olay: Küçük kızı hastaneden geri çevirdiler mask
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Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, elinde kesi oluşan 18 yaşından küçük bir kız çocuğu annesi ile birlikte hastanenin acil giriş kapısından girerek müdahale edilmesini istedi. İddiaya göre hastanede görevli personel, çocuğun sigortasının olmadığını söyleyerek, kayıt için 2 bin TL isteyerek kayıt yapmadı. Diğer taraftan küçük kız çocuğunun elinin hijyenik bir ortamda değil de kayıt masasının yanında kontrol edilmesi tepki çekti.

"HİÇBİR ŞEKİLDE YÜKÜMLÜ DEĞİLİZ"
Yaşanan o anları ise Kırkpınar başpehlivanlarının antrenörü Hikmet Tuğsuz, cep telefonu ile kayıt altına aldı. Yaşananları sosyal medyadan paylaşan ve gündeme getiren Hikmet Tuğsuz, “Bir sporcum elinden sakatlık yaşamış, biz de hastaneye götürdük. O sırada kayıt yaptırdığımızda beklerken bu kız çocuğu ve annesi geldi. Kimliklerini verdiler. Hastane çalışanı kızın sigortasının olmadığını ifade ederek, kayıt için 2 bin TL istedi. Kadın bunu ödeyecek durumunun olmadığını söyledi. Kızından babasını aramasını isteyerek, 2 bin TL göndermesini istedi. Ben de o anda devreye girdim. Dedim ki 'Nasıl olamaz? 18 yaşının altında küçük kız çocuğu, 10, 11 yaşında ve elinde açık yaralar var. Bunu bakmakla yükümlüsünüz' dedim doktora. Onlar da ‘Hiçbir şekilde biz yükümlü değiliz' dedi. 'Buna bakamayız. Sigortası yok’ dedi. Sağlık kuruluşunun böyle olmaması lazım. Yaşı küçük, açık yarası var. Kendilerine izah ettim bunu. Zaten doktor da kendi ağzıyla söylüyor” dedi.

“GARİBAN ÖZEL BİR HASTANEYE GİDEMEYECEK Mİ?"
Video çekildiğinin fark edilmesinin ardından doktorun arkasını dönerek çekip gittiğini belirten Tuğsuz, “Görüntü çektiğim için bana tepki gösterdiler. Ben de kendilerinin yaptığının daha büyük bir suç olduğunu söyledim. Sabah beni bir yetkili arayarak videoyu silmemi istedi. Video paylaştığım için pişman değilim. Haksızlık karşısında durmazdım, bunlar hepimizin başına gelebilir. Gariban özel bir hastaneye gidemeyecek mi? Annenin yüzündeki ifadeyi kim görse çok üzülürdü. Acil bir vaka var ortada. Kimse susmasın, her yerden paylaştım. İnşallah bir yaptırım olur. Özel hastanelerde zaman zaman böyle şeyler yaşandığını duyuyorum. Çevremde de görüyordum. Dün kendim şahit oldum. Özel hastanelerin halka tamamen para gözüyle bakmamaları gerekir. Hani doktorların Hipokrat Yemini var ya. O doktorun orada benim söylediğim laflara karşılık hiçbir şey söyleyemeden arkasını dönüp gitmesi çok üzücü bir olaydı. Bu yemini niye ediyorsunuz siz? Neden ediyorsunuz? Bence oradaki o çocuğu alıp oraya dikiş atsan ya da bir pansuman yapsan, en azından bir sarıp yollasaydın” dedi.

Kaynak: MYNET

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15 Nis 2024 - 11:55 - Gündem

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