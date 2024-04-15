Oba'da dev randevu öncesi güvenlik tedbirleri arttırıldı! Bini aşkın personel görev alacak

TRENDYOL Süper Lig'in 32. haftası bu akşam oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçı ile son bulacak. Ligin 32. haftasına 42 puanla giren turuncu yeşilli temsilcimiz, 84 puanla liderliğini sürdüren sarı kırmızılı takıma karşı galibiyet için sahaya çıkacak. Her iki takım da zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamlarken Alanya İlçe Spor Güvenlik Kurulu, güvenlik önlemlerini arttırma kararı aldı. Alınan karar çerçevesinde Corendon Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasında 700 jandarma personeli, 300 özel güvenlik ve 2 tim çevik kuvvet ekibi görev yapacak. (Toygar DİM)