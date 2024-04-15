Türkiye yaşlanıyor! TÜİK'ten çarpıcı veriler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesine indi. İş gücü piyasasındaki bu olumlu gelişme, genç nüfus arasında daha belirgin bir şekilde kendini gösterdi.

İşsizlik Oranları: Şubat ayında, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişiye düştü. Erkeklerde işsizlik oranı %7,3 iken, kadınlarda bu oran %11,3 olarak gerçekleşti.

İstihdam ve İşgücüne Katılım: İstihdam edilenlerin sayısı 147 bin kişi artış göstererek 32 milyon 423 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise %49,3 olarak kaydedildi. İşgücüne katılma oranı sabit kalarak %54,0 seviyesinde gerçekleşti.

Genç Nüfusta İşsizlik: 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %15,6 oldu. Bu oran erkeklerde %13,4, kadınlarda ise %19,6 olarak ölçüldü.

Çalışma Saatleri ve Atıl İşgücü: Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,5 saat olarak belirlendi. Atıl işgücü oranı ise %24,5 seviyesine indi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranlarındaki düşüş iş gücü piyasasında olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle genç nüfusta işsizlik oranındaki azalış, ekonomik iyileşme sinyalleri olarak görülüyor. Ancak, kadın ve erkek arasındaki işsizlik oranı farkı gibi konular halen dikkate değer sorunlar arasında yer almakta.

Kaynak: Karar