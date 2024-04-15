15 Nis 2024 - 10:18- Magazin G:

Bu dans müstehcen değilmiş: Tuğba Ekinci'den eleştirilere sert cevap

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Gerek paylaşımları gerekse açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci sahnede kendinden geçerek ilginç dans hareketlerinde bulundu. Hareketleri 'müstehcen' bulunan Ekinci'ye eleştiri yağınca şarkıcı sert ifadeler kullandı.

Bu dans müstehcen değilmiş: Tuğba Ekinci'den eleştirilere sert cevap
Bu dans müstehcen değilmiş: Tuğba Ekinci'den eleştirilere sert cevap
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Maslak'ta sahne alan Tuğba Ekinci cesur kostümüyle dikkat çekti. Tuğba Ekinci dans ettiği anları  sosyal medya sayfasından paylaşınca ağızları açık bıraktı.

Çayı demle geliyorum" notuyla danslarını yayınlayan Ekinci'nin jartiyerli kostümü de gözlerden kaçmadı.

Ekinci'nin dansı ve hareketleri ise müstehcen bulunarak eleştirildi. Ancak şarkıcı eleştirilere sessiz kalmadı ve kendisine yapılan eleştirilere sert çıkıp hakaretlerde bulundu.

"Vay arkadaş! Yaşadığın ülke kaderin" diyen Tuğba Ekinci devamında şunları söyledi:


"Sadece yobaz değil evde oturan hareketsiz şişman boğalarsınız haha obezoğlu obezsiniz. Namustan bahseder herkesin malına kocasına ya da karısına göz dikersiniz. Kimlere kaldık işimizi yaparken..."

# Sosyal

15 Nis 2024 - 10:18 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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