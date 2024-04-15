Zamlı emekli maaşı 14.095 TL’ye yükselecek! SSK ve BAĞKUR emeklisine zam detayları çıktı

Emekli Maaşı Zammı Hesaplamaları:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak-Temmuz dönemlerinde 6 aylık periyodlarda zam alıyor. Ancak bu seferki zammın belirlenmesi özellikle önemli. Geçen dönemde yüzde 49,25 olan zamdan sonra, yeni zammın enflasyon oranlarına göre belirlenmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son 3 aydaki enflasyon yüzde 15,06 olarak kesinleşti. Bu da emeklilere yüzde 15,06 oranında bir zam getiriyor.

Merkez Bankası Tahmini ve 6 Aylık Enflasyon:

Temmuz zammının belirlenmesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 6 aylık enflasyon tahminleri de kritik rol oynuyor. Bankanın tahminlerine göre yıllık enflasyon yüzde 30-42 aralığında bekleniyor. Ortalama alındığında yüzde 36’lık bir tahminle Temmuz zammının yüzde 24-25 civarında olması bekleniyor.

Güncel Emekli Maaşı Tutarları:

Bağ-Kur en düşük kök maaş olan 10.000 TL’nin üzerinde bulunuyor. Ancak bazı kesimlerde en düşük emekli aylığı 10.000 liranın altında kalabilir. Bu durumda refah payının devreye girmesi bekleniyor. Hesaplamalara göre, SSK 2000 öncesi emeklilerin maaşlarında 14.095 TL’ye varan artışlar bekleniyor.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

En düşük emekli maaşı için çeşitli formüller konuşuluyor. Özellikle sosyal yardım formülü ve kök maaş ile eşitlenmesi formülü üzerinde duruluyor. Ancak emeklilerin talebi, en düşük maaşın asgari ücret seviyesi olan 17.002 liraya yükseltilmesi yönünde.

Temmuz ayında emekli maaşı zammı beklenirken, milyonlarca emeklinin dikkatle beklediği bir süreç yaşanıyor. Enflasyon ve Merkez Bankası tahminleri doğrultusunda belirlenecek olan zammın, emeklilerin refahını arttırması ve yaşam standartlarını yükseltmesi umuluyor.