Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Olay, gece saatlerinde Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında anlaşmazlık bulunan Tolunay Ş. ile eşi E.Ş. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile E.Ş., mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tolunay Ş. kurtarılamadı. E.Ş. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.